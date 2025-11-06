Edelman Ai Academy premiata a Milano con l’Eha Technology & Innovation

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Technology & Innovation è andato a Edelman AI Academy di Milano, con la seguente motivazione: in un momento in cui l’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nei processi decisionali delle aziende più avanzate, l’Italia resta indietro: solo l’8.2% delle imprese adotta sistemi di AI, contro una media UE del 13,5% e picchi del 25% nei Paesi Leader. Un divario che rallenta competitività e innovazione nella comunicazione. Ma c’è chi ha scelto di trasformare questa criticità in un’opportunità, mettendo a disposizione della business community la propria visione strategica attraverso un ciclo di workshop interattivi, pensato per guidare la leadership aziendale verso un utilizzo dell’AI consapevole, accessibile e orientato all’impatto.



Vedi qui l’intervista con Alejandra Gumucio

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com