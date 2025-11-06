 / Economia

Confcommercio Imperia sostiene il “Progetto Fiducia”

Marco Gorlero: “Commercianti sentinelle del territorio, pronti a collaborare per la sicurezza urbana”

Il Presidente cittadino della Confcommercio di Imperia Marco Gorlero plaude all’iniziativa del Prefetto Antonio Giaccari e del Questore Andrea Lo Iacono, che hanno avviato ad Imperia il “Progetto Fiducia”, che vede il coinvolgimento diretto degli esercenti del capoluogo.

 “Ringrazio il Prefetto e il Questore per aver disposto l’avvio di questo progetto, volto a rafforzare il rapporto e la collaborazione con gli esercenti di Imperia - sottolinea Marco Gorlero - al fine di prevenire lo sviluppo di situazioni di potenziale disturbo all’ordine pubblico e al vivere civile. Condivido pienamente lo spirito di questa iniziativa, che coglie la necessità di affiancare un’importante opera di prevenzione alla repressione di reati quali i furti negli esercizi commerciali e lo sviluppo della microcriminalità". 

"La Confcommercio, in tutte le sue diramazioni territoriali, ha sempre sostenuto questa necessità e si è sempre messa a disposizione, evidenziando il ruolo dei commercianti quali sentinelle del territorio. In questo senso siamo e saremo sempre a disposizione del prefetto e del Questore per garantire la nostra piena collaborazione”, conclude Gorlero.

