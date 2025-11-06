Sanremo: la frazione di Verezzo senza collegamenti, cittadini bloccati senza autobus per lavoro e scuola

La frazione sanremese di Verezzo, con le sue due località (Sant’Antonio e San Donato) è senza trasporti verso il centro della città. Da alcuni giorni i residenti denunciano la totale assenza del servizio autobus indispensabile per raggiungere posti di lavoro, scuole e asili. Molti cittadini, non disponendo di automobile, si trovano impossibilitati a svolgere le attività quotidiane. “Abbiamo pagato l’abbonamento della corriera, ma le corse non ci sono più”, spiegano gli abitanti, che hanno provato più volte a chiedere chiarimenti a Riviera Trasporti senza però ricevere informazioni utili. All’indirizzo mail fornito dall’azienda non risponde nessuno e l’unica risposta ricevuta è: “Non abbiamo corriere”.

La comunità, esasperata dalla situazione, chiede con urgenza il ripristino delle corse almeno al mattino e alla sera, per consentire ai lavoratori di raggiungere Sanremo e ai bambini di andare a scuola. I cittadini ritengono che il diritto alla mobilità sia fondamentale per la vita del paese: senza collegamenti pubblici, Verezzo rischia di rimanere isolata e i suoi abitanti penalizzati. La speranza è che le autorità comunali e l’azienda di trasporti possano intervenire al più presto per restituire un servizio essenziale a tutta la comunità.