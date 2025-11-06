Sanremo, lavori al tetto del Mercato dei Fiori: chiusura temporanea di scuola e impianti sportivi

Proseguono i lavori sul tetto di copertura della struttura del Mercato dei Fiori di Sanremo e la prossima settimana prende il via la fase di posa in opera delle lamiere di copertura.

Per tale intervento, che richiederà l’utilizzo di un mezzo d’opera speciale con un’autogru posizionata in via Frantoi Canai, sarà necessario interdire il transito pedonale e veicolare: si determinerebbe, infatti, un’interferenza, non essendo possibile creare percorsi alternativi in sicurezza, poiché gli altri accessi alla struttura si sovrapporrebbero ai varchi utilizzati dai mezzi di lavoro. Si rende quindi opportuno, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori della scuola Ruffini Aicardi e degli impianti sportivi, la temporea chiusura delle attività scolastiche e sportive all’interno della struttura.

Le lavorazioni dureranno tre giorni e, al fine di minimizzare i disagi per la collettività, è stato decido di svolgere le stesse dalle ore 15 di giovedì 13 novembre alle ore 24 di domenica 16 novembre. Di conseguenza, dalle ore 15 di giovedì 13 novembre alle ore 24 di domenica 16 novembre è disposta, con ordinanza dirigenziale, la chiusura della scuola Ruffini-Aicardi e degli impianti sportivi che insistono all’interno del Mercato dei Fiori in Valle Armea.