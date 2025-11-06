Ospedaletti celebra Stephanie Bianchi: seconda alla Coppa Italia Femminile di moto-enduro, orgoglio della Città dei Motori

Ospedaletti si conferma Città dei Motori anche grazie ai risultati ottenuti a livello nazionale dai suoi cittadini in ambito agonistico. Dopo aver omaggiato a fine settembre il pilota da rally Alberto Siccardi e il pilota di moto-enduro Lorenzo Scali per i loro successi nelle discipline che praticano, oggi è stata la volta di Stephanie Bianchi anche lei impegnata nella specialità della 'moto enduro'.

La 23enne Stephanie in sella ad una Ktm si è classificata al secondo posto assoluto al termine delle quattro prove, concluse pochi giorni fa, valide per la conquista della Coppa Italia femminile di moto-enduro. Questa mattina, accompagnata dai genitori e da un gruppetto di suoi fans, Stephanie è stata omaggiata di una pergamena da parte del Comune di Ospedaletti, rappresentato dal Sindaco Daniele Cimiotti, dal vice-Sindaco Giacomo De Vai, dall'Assessora al Turismo e Sport Simona Cecchetto e dall'Assessora agli Affari Legali, Personale e Patrimonio Daniela Gozzi sua grande sostenitrice.

“Ringrazio la mia famiglia per il supporto, Matilde Stilo ex campionessa di motocross per il suo costante sostegno, il Moto Club Enduro di Sanremo e il team Tnt che mi ha sostenuto in questa stagione, e un grazie particolare a Giulio Borghi” ha detto Stephanie Bianchi che ha aggiunto: “Sono contenta di quello che ho fatto ma sono consapevole che ho ancora tanta strada da percorrere, sempre in sella alla mia moto e con Ospedaletti nel cuore”.