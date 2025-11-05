Stefano Fresi porta “Dioggene” al Casinò di Sanremo

Domenica 16 novembre alle ore 21.00, il palcoscenico del Casinò di Sanremo accoglierà Stefano Fresi con lo spettacolo “Dioggene”, una produzione firmata Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni. Dopo l’apertura della stagione teatrale con Ezio Greggio, il cartellone prosegue con un appuntamento imperdibile che unisce talento, profondità e originalità.

Stefano Fresi, attore e compositore tra i più versatili del panorama italiano, si è distinto per le sue interpretazioni in film di successo come “Romanzo criminale”, “Riprendimi” e “Smetto quando voglio”, per il quale ha ricevuto una candidatura al David di Donatello. La sua carriera lo ha visto protagonista in numerose pellicole, da “Ogni maledetto Natale” a “Forever Young”, fino alle recenti “Figli”, “War - La guerra desiderata” e “Tutti a bordo”. Nel 2024 è stato protagonista della serie “Kostas”, confermando la sua poliedricità anche sul piccolo schermo. Oltre alla recitazione, Fresi ha composto colonne sonore per cortometraggi, serie TV e film, dimostrando una sensibilità artistica a tutto tondo.

“Dioggene”, scritto e diretto da Giacomo Battiato, con musiche di Germano Mazzocchetti, scenografie curate da Oscar Aciar e Bartolomeo Gobbo, costumi di Valentina Monticelli e luci di Marco Palmieri, è uno spettacolo in tre quadri che ruota attorno alla figura di Nemesio, alter ego dell’attore. Nel primo quadro, “Historia de Oddi, Bifolcho”, Nemesio interpreta un testo in volgare duecentesco, raccontando la sua partecipazione alla battaglia di Montaperti. Nel secondo, “L’attore e il buon Dio”, lo troviamo nel camerino, alle prese con una dolorosa rottura con la moglie. Il terzo quadro, “Er cane de via der fosso d’a Maijana”, lo vede vivere in un bidone dell’immondizia, in una scelta radicale di libertà e rinuncia, ispirata al filosofo greco Diogene.

Lo spettacolo promette di essere un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di far riflettere sul senso della vita, sull’arte e sulle relazioni umane, attraverso la voce e la presenza scenica di uno degli interpreti più amati dal pubblico italiano.

I biglietti sono disponibili online sui siti ufficiali del Casinò di Sanremo e Boxol, con diverse fasce di prezzo e agevolazioni per studenti, persone fragili, associazioni e compagnie teatrali. La biglietteria è attiva presso il botteghino del Teatro e tramite la Compagnia Teatro dell’Albero, con possibilità di prenotazione anche via WhatsApp.

La stagione teatrale del Casinò proseguirà nel 2026 con altri appuntamenti di rilievo, tra cui “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere l’11 gennaio, e “Le scomode verità e tre storie vere” con Giampaolo Morelli, anticipato al 24 gennaio. Un programma ricco e variegato che conferma Sanremo come punto di riferimento per il teatro di qualità.