Sanremo: la Giunta stanzia 682mila euro per il secondo lotto della nuova sede della polizia locale

La giunta comunale di Sanremo ha impegnato 682.000 euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione, per il Lotto 2 della nuova sede della polizia locale. Questa parte di lavori riguarderà la sistemazione delle aree esterne, corrispondenti alla terrazza sud al secondo piano della struttura, oltre alle coperture dell’immobile sito in via Pietro Agosti 1.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione della nuova struttura destinata ai Vigili Urbani, dopo l’approvazione e l’avvio del primo lotto di lavori. L’intervento complessivo prevede la ristrutturazione e l’allestimento dell’immobile recentemente acquisito dal Comune di Sanremo. Il progetto è articolato in due lotti distinti: il primo con la realizzazione interna del nuovo Comando ed il secondo con la sistemazione delle aree esterne, comprese la terrazza sud al secondo piano e le coperture dell’edificio.

Il primo lotto è già stato approvato il 9 luglio scorso ed è attualmente in fase di gara per l’affidamento dei lavori mentre il secondo riguarda invece la valorizzazione delle aree esterne e l’efficientamento energetico della struttura. L’intervento prevede: la realizzazione di un parcheggio riservato ai mezzi del Comando, la creazione di un’area didattica per attività di educazione civica con le scuole e la posa di pannelli fotovoltaici sulla copertura, per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità ambientale della sede. L’intervento complessivo del secondo lotto ammonta a 682.000 euro, già inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e finanziati tramite avanzo libero di amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il primo e secondo lotto è l’Architetto Giulia Barone, responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri. L’amministrazione comunale conferma la volontà di completare la nuova sede dei Vigili Urbani, dotandola di spazi moderni, funzionali e sostenibili. La sistemazione delle aree esterne e l’introduzione di soluzioni a basso impatto energetico contribuiranno a migliorare l’efficienza operativa del Comando e a rafforzare il rapporto tra Polizia Locale e cittadinanza, anche attraverso iniziative educative rivolte ai giovani.

Il comando sarà infatti dotato di un parcheggio riservato ai propri mezzi e di un’area a scopo didattico per progetti di educazione stradale con le scuole. Dopo lo studio di fattibilità, economica e tecnica, l’iter proseguirà con le progettazioni che daranno il via alle successive fasi, fino al bando di gara e alla realizzazione dell’opera.