Colletta Alimentare 2025: sabato 15 novembre torna il gesto che unisce solidarietà e responsabilità

Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

In 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono almeno 1.755.000 persone in difficoltà.

“La Colletta Alimentare è un gesto che da quasi trent’anni proponiamo come occasione per educarci tutti alla condivisione e alla responsabilità”, afferma Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS. “Cadere in povertà è un rischio che può riguardare ciascuno di noi: una condizione che può presentarsi nei momenti di fragilità. Per questo siamo tutti chiamati a farcene carico, con gesti semplici ma significativi”. Il presidente Piuri ricorda anche le parole del Pontefice, nel messaggio per la IX Giornata Mondiale dei Poveri, che si terrà domenica 16 novembre: “Ci mette in guardia dal pericolo di abituarci e rassegnarci di fronte al susseguirsi di nuove ondate di impoverimento. La Colletta Alimentare è una risposta concreta, un segno che restituisce speranza e dignità”.

Le testimonianze raccolte ogni anno lo confermano: “Sono in pensione, non posso permettermi molto…ma qualcosa voglio donarlo anch’io”, ha detto una signora anziana consegnando ai volontari una scatola di lenticchie. O ancora “Non ho tanto, ma so cosa vuol dire non avere nulla. Questo pacco di biscotti è per chi sta peggio di me”, ha raccontato un ex detenuto, porgendo il suo contributo. “È in questi piccoli gesti – prosegue Piuri – che riconosciamo la forza di un popolo capace di condividere: la Colletta è davvero un segno che fa la differenza”.

La Colletta in Liguria

In Liguria sono 434 i punti di vendita coinvolti nella raccolta, di cui 254 a Genova – comprensivi di 98 punti di vendita nel Levante - 99 a Savona, 29 a Imperia e 52 a Spezia. L’elenco di tutti i punti di vendita è disponibile sul sito del Banco Alimentare a questo indirizzo www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/i-punti-vendita-aderenti Ogni punto di vendita sarà coordinato da un team di volontari, per un totale di 5.000 persone in tutta la nostra regione.

"Preparare la Giornata della Colletta Alimentare – afferma Antonio Predieri, Responsabile Regionale Giornata Nazionale Colletta Alimentare - significa preparare l'incontro con tante persone diverse per esperienze umane e fedi. Senti che ti accomuna il desiderio di costruire insieme un gesto di carità non chiudendo gli occhi su chi intorno a noi è nel bisogno. Un gesto piccolo di ciascuno, che genera tanto e può essere fonte di speranza per la Pace".

La Colletta continua online anche dopo il 15 novembre

Dal 15 novembre al 1° dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it . La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.

Sponsor: Unipol, Eni, Bennati, Cuki, PwC, Coca-Cola, Terranova

Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

Partner logistico: Amazon, Poste Italiane, Number 1 Logistics Group

Informazioni su Banco Alimentare della Liguria ODV

Il Banco Alimentare della Liguria dal 1996 recupera alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, questi beni riacquistano valore e diventano risorsa e ricchezza per chi ha troppo poco per vivere. Gli alimenti recuperati vengono ogni giorno distribuiti gratuitamente a 377 strutture caritative che aiutano 59.000 persone bisognose in Liguria. Nel 2024 sono state redistribuite circa 3.000 tonnellate di generi alimentari. www.bancoalimentare.it