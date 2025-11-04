Amalo, vivilo. La rivoluzione del comfort arriva a Sanremo.

Il cuore della casa che non teme la vita

Quante volte, rientrando a casa, avete desiderato sprofondare nel vostro divano, ma l'avete fatto con un occhio vigile? Se siete una famiglia con bambini vivaci, merende sul tavolo basso o un amico a quattro zampe che ama le coccole sul velluto, sapete bene che il divano è il campo di battaglia quotidiano tra relax e paura di una macchia indelebile.

È proprio pensando a questa esigenza reale – il desiderio di vivere il divano senza stress – che Divani&Divani by Natuzzi di Sanremo lancia la campagna “Amalo, vivilo. È il tuo divano.”, mettendo in risalto l'innovazione dei suoi rivestimenti: i Performance Fabric.

Divani&Divani: Valori, Etica e la promessa di un comfort sicuro

Per Divani&Divani, un divano di qualità non è solo una questione di design, ma di responsabilità. Scegliere questo brand significa sposare valori di etica e trasparenza che si riflettono in ogni fase della produzione, dalla selezione dei materiali alla lavorazione finale.

In un'epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, la Natuzzi si impegna a rispettare l'ambiente e la salute dei suoi clienti: i rivestimenti e le strutture sono il frutto di un processo attento, riducendo l'impatto ambientale e garantendo l'assenza di sostanze nocive e tossiche. Un divano deve essere un luogo sicuro, specialmente per i più piccoli.

Questa filosofia di brand trova la sua massima espressione nei Performance Fabric.

Il divano a prova di vita

Il divano non è solo un elemento d'arredo, ma il vero fulcro della vita domestica. È il luogo delle maratone di film in famiglia, del pisolino del cane, dei compiti improvvisati e, inevitabilmente, degli incidenti di percorso.

I Performance Fabric, disponibili su tutta la collezione Divani&Divani, sono la risposta concreta a queste sfide. Non si tratta di semplici tessuti resistenti, ma di una vera e propria innovazione che li rende impenetrabili alle macchie e straordinariamente semplici da pulire.

Le loro caratteristiche peculiari sono la chiave del vostro futuro relax:

Si Pulisce Solo con Acqua: Dimenticate detergenti chimici aggressivi. La maggior parte delle macchie viene via strofinando delicatamente con un panno umido e semplice acqua.

Massima Durabilità e Igiene: Progettati per resistere all'usura del tempo e all'uso intenso della vita in famiglia, questi tessuti garantiscono una longevità superiore e, grazie all'assenza di sostanze nocive, un ambiente sano.

Scegliere un divano non deve significare scendere a compromessi tra estetica e praticità. Con i Performance Fabric, potete avere il divano di design che desiderate, con la certezza che resisterà alla quotidianità.

"Amalo, vivilo" è un invito a dimenticare le restrizioni. Godetevi il vero comfort, ogni giorno, senza pensieri.

Per maggiori informazioni si può contattare lo store di Sanremo al nr +39 0184 662711 Divani&Divani si trova a Sanremo in Corso Marconi, 296.

Scopri gli orari dello store di Sanremo:

https://www.divaniedivani.it/negozio/sanremo-116.html

Scopri la collezione Divani&Divani by Natuzzi:

https://www.divaniedivani.it/

Vantaggio Esclusivo SOLO per i lettori di SANREMONEWS

Divani&Divani by Natuzzi Sanremo è pronto a farvi toccare con mano la rivoluzione del comfort, sostenibile e sicuro.

Per tutti i lettori di Sanremonews che presenteranno questo articolo in negozio e che acquisteranno un divano in Performance Fabric, Divani&Divani offre, oltre alle promozioni in corso:

1 omaggio esclusivo firmato Divani&Divani (profumatore)



