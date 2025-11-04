Onore e memoria: Sanremo ricorda i militari della Guardia di Finanza (Foto)

Si è svolta con profonda partecipazione e solennità la cerimonia religiosa in memoria dei militari defunti che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo.

L’iniziativa, giunta al suo decimo anno consecutivo, è stata promossa dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo, guidata dal Presidente Mar. Cav. Antonio Piccirillo, dal Vicepresidente S.Ten. Biagio Gioitta e dal Sindaco M.M.A. Angelo Botticelli. Un appuntamento ormai consolidato che rinnova il legame tra la comunità e le Forze dell’Ordine, nel segno del rispetto e della gratitudine verso chi ha servito con dedizione il territorio.

La Santa Messa si è tenuta presso la Chiesa di San Rocco, luogo simbolico e raccolto, dove il rito è stato officiato dal Cappellano militare Don Fabio Pagnin, dal Vescovo Vicario generale Monsignor Antonio Arnaldi e da Don Marco Moraglia, con il supporto del Diacono S.Ten. Antonio Martini, socio ordinario della Sezione. La liturgia ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e riflessione, dedicato al ricordo dei militari scomparsi e alla condivisione del loro esempio di servizio.

Numerose le autorità militari presenti, tra cui il Colonnello Omar Salvini, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, il Capitano Pia Virginia Della Monica, Comandante della Compagnia di Sanremo, il Capitano Salvatore Proietto Russo della Compagnia di Ventimiglia e il Tenente Diego Mario Liberto del Comando Provinciale di Imperia. La loro presenza ha sottolineato l’importanza istituzionale dell’evento e il valore della memoria condivisa.

Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni civili, tra cui il Senatore Avv. Gianni Berrino, il Sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager, l’Assessore regionale Dott. Marco Scajola con la Dott.ssa Chiara Cerri, il rappresentante della Provincia di Imperia Avv. Daniele Ventimiglia e il Vicesindaco di Taggia Arma Dott. Espedito Longobardi. Per il Comune di Sanremo erano inoltre presenti il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alessandro Il Grande, l’Assessore Dott. Pino Sbezzo Malfei, il Consigliere Dott. Giovanni Bestagno e il Comandante della Polizia Locale Dott. Fulvio Asconio.

La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi soci ordinari e simpatizzanti dell’A.N.F.I., accompagnati dai loro familiari, da militari in divisa della Guardia di Finanza e di altre Forze di Polizia, dalla Sezione A.N.F.I. di Ventimiglia e dalle associazioni d’armi e combattentistiche. Un momento corale che ha unito generazioni e ruoli diversi nel segno della memoria e della solidarietà.

A conclusione della cerimonia, si è tenuto un pranzo conviviale presso un noto ristorante di Bordighera, occasione informale ma significativa per rinsaldare i rapporti tra le associazioni. Durante il pranzo è avvenuto uno scambio di crest tra la Sezione A.N.F.I. di Sanremo e l’Associazione Paracadutisti d’Italia, gesto simbolico di amicizia e collaborazione tra realtà che condividono valori comuni di servizio e appartenenza.

La commemorazione ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Sezione A.N.F.I. di Sanremo nel mantenere vivo il ricordo dei militari che hanno servito con onore, rafforzando il senso di comunità e il rispetto per le istituzioni.