Vallecrosia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre

Una cerimonia solenne per onorare la memoria, i valori della Repubblica e il sacrificio di chi ha servito l’Italia

Il 4 novembre rappresenta una ricorrenza di grande valore storico e civile per il nostro Paese: la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e per rendere omaggio a tutti coloro che hanno servito e servono l’Italia con impegno e sacrificio. 
Il 4 novembre è un’occasione per ricordare chi ha difeso la libertà e l’integrità del nostro Paese e per riaffermare l’importanza dei valori di pace, solidarietà e impegno civile che devono guidare la nostra comunità.

Il Comune di Vallecrosia, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di commemorazione che si terrà lunedì 4 novembre 2025 secondo il seguente programma:

  • ore 09:45 - Raduno davanti alla Chiesa Parrocchiale di san Rocco
  • ore 10:00 - Santa Messa di suffragio
  •  ore 10:40 - Corteo al Monumento ai Caduti presso i giardini di Via San Rocco e deposizione corona d’alloro;
  • ore 11:15 - Corteo al Monumento Marinai d’Italia sul Lungomare e deposizione corona d’alloro;
  • ore 11:30 - Deposizione corona d’alloro al Monumento degli Alpini;
  • ore 11:45 - Deposizione corona d’alloro al Cippo dei Partigiani al Cimitero;
  • ore 12:00 - Deposizione corona d’alloro alla Lapide dei Caduti nel Centro Storico.

La cerimonia vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici cittadini, affinché le nuove generazioni possano custodire la memoria e il valore dell’unità nazionale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione

