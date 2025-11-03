Area di sosta camper ai Porsani: via libera dalla Giunta di Santo Stefano al Mare, approvato l'atto

La Giunta di Santo Steano al Mare ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova area di sosta per camper in località Porsani. La decisione è stata presa all’unanimità lo scorso 23 ottobre e permette di procedere con i passaggi necessari per il permesso di costruzione richiesto dalla società CO.IM. s.r.l., proprietaria dei terreni.

Il progetto, firmato dal sindaco di Taggia, l’architetto Mario Conio, prevede un parcheggio attrezzato per autocaravan in una zona del paese già destinata dal Piano Regolatore ai servizi turistici e ricreativi. L’area ha già ottenuto negli anni scorsi l’autorizzazione paesaggistica da parte degli enti competenti.

Con questo atto, la società si impegna a rispettare le regole previste dal Comune per questo tipo di intervento, come mantenere la destinazione di uso prevista dal progetto, sistemare correttamente gli spazi all’aperto e sostenere i costi dei lavori necessari agli allacciamenti alle reti dei servizi. Sono previste anche garanzie economiche per tutelare l’Ente in caso di mancato rispetto degli impegni.

La società verserà inoltre il contributo di costruzione, pari a 11.332,78 euro, e si farà carico delle spese di registrazione dell’atto. La delibera è immediatamente esecutiva, così gli uffici comunali potranno completare le procedure senza ulteriori attese. L’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare i servizi dedicati ai turisti che viaggiano in camper, un settore in crescita e importante per l’economia del territorio.