“Sciccorina” di Remo Ferretti ha inaugurato la rinata sala dell’antico forno di Santo Stefano al Mare

Un sabato pomeriggio tra ricordi, storia e tanti sorrisi ha segnato il ritorno della cultura nei luoghi della memoria. Nella suggestiva sala dell’antico forno, situata all’interno dell’ ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare, si è svolta la presentazione del libro “Sciccorina” di Remo Ferretti, edito da Antea Edizioni di Angelo Giudici.



L’appuntamento, inserito nel programma dell’Autunno Culturale promosso dal Comune di Santo Stefano al Mare, ha rappresentato il primo evento pubblico ospitato nella sala del forno dopo la recente riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria, restituendo alla cittadinanza uno spazio dal grande valore simbolico e affettivo. La sede ha accolto un pubblico numeroso e partecipe, tra curiosità e commozione, in un pomeriggio dedicato ai racconti di un’altra epoca, quando il forno era luogo di incontro e di lavoro per gli abitanti del borgo. Durante la presentazione, Remo Ferretti ha condiviso con il pubblico la genesi del suo libro, un’opera che intreccia memoria personale e collettiva, restituendo frammenti di vita quotidiana, emozioni e immagini di un mondo semplice e autentico. “Sciccorina” è un viaggio nella memoria, un omaggio alle radici e alla forza del territorio, capace di parlare al presente e di proiettarsi nel futuro.



Commenta l’autore e consigliere comunale Remo Ferretti: “Un pomeriggio all'insegna di racconti di un'altra epoca, di un mondo lontano, ma non molto diverso da qui. La sala gremita di persone che hanno condiviso lo spazio di un tempo che vogliamo racchiudere, ricordare e riconsegnare a noi, ai nostri concittadini, un primo passo verso il futuro, senza dimenticare su quale binario siamo scesi, alla stazione di Santo Stefano al Mare, per cominciare la nostra vita, affidandoci al mare, alla sua forza che ci saluta ogni mattina con i suoi colori.”