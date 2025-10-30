Dal palco di Pian di Nave a Sanremo Giovani: la storia di Caro Wow e Disco Club Paradiso (Foto)

Dal palco di Sanremo alla seconda serata di Rai2. È un passaggio naturale, ma allo stesso tempo straordinario, quello che attende Caro Wow e i Disco Club Paradiso: due volti già familiari al pubblico della Riviera, ora ufficialmente tra i 24 selezionati per Sanremo Giovani, al via l’11 novembre.

Una soddisfazione anche per Sanremo, che negli ultimi mesi li ha accolti e applauditi in due momenti diversi ma ugualmente carichi di energia: Caro Wow protagonista del One Night Summer Hits a Pian di Nave, i Disco Club Paradiso sullo stesso palco durante il Capodanno dei record. Due scelte artistiche firmate dal direttore Giuseppe Grande, che oggi ritrova quei talenti in corsa per il Festival.

Caro Wow, l’elettronica in Technicolor. Classe 1999, nata a Cuneo ma ormai adottata dalla scena nazionale, Caro Wow porta un pop brillante, futuristico e riconoscibile. Sintetizzatori, ritmo, tonalità pastello e un’estetica digitale che si scontra — e si completa — con testi intimi, a volte taglienti. Come ricordato anche quest'estate, la sua è una delle voci che più promettono di parlare alla Gen Z, senza filtri e senza maschere.

Disco Club Paradiso, l’indie pop che non si ferma mai. Arrivano dall’Emilia e anche loro sanno bene cosa significhi far ballare la gente. Leo Bi (voce e testi), Jacky Sax (sassofono e arrangiamenti) e Murri (chitarra) hanno costruito il loro mondo sonoro tra i banchi di scuola e sui palchi d’Italia. L’esperienza a X Factor 2022 li ha accesi sotto i riflettori, mentre il loro disco di debutto è arrivato nel 2024: Come smettere con l’università.

Sanremo come trampolino. In attesa di conoscere i due artisti che accederanno alla categoria Nuove Proposte del Festival 2026 — altri due arriveranno da Area Sanremo — una cosa è certa: Caro Wow e i Disco Club Paradiso arrivano in gara con una fetta di pubblico già conquistata e un legame forte con la città che ospita il Festival.

Sanremo li ha già applauditi. Ora li tiferà davanti alla TV.

Perché quando una storia inizia da qui, spesso arriva lontano.