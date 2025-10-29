Il primo libro della scrittrice genovese Cristina Penco con un tributo ad Agatha Christie e passando dal Casinò di Sanremo

Dopo anni di saggi e biografie apprezzate dal pubblico, la giornalista e autrice genovese Cristina Penco firma il suo primo romanzo, Giallo Agatha, pubblicato da Armando De Nigris Editori e disponibile dal 27 ottobre. Un debutto nella narrativa che nasce come un vero tributo alla maestra del mystery: Agatha Christie, la scrittrice più tradotta al mondo, di cui il 12 gennaio 2026 ricorrerà il cinquantesimo anniversario della scomparsa.

Protagonista del libro è Annachiara Grimaldi, giovane donna napoletana che, dopo un periodo difficile vissuto a Milano, ritorna nella sua città natale. Nella soffitta della casa di famiglia trova una cappelliera appartenuta alla bisnonna Nina. Dentro, un diario: pagine strappate e piene di ombre, indizi che trasportano Annachiara — e il lettore — a bordo del leggendario Orient Express, tra segreti sepolti e verità pronte a riemergere. Al mistero familiare si intreccia un’appassionata indagine su Agatha Christie, una figura da riscoprire, riportata alla luce attraverso un gioco di rimandi tra passato e presente. Una narrazione che attraversa Napoli, Genova, la Riviera dei Fiori e persino il Casinò di Sanremo, ricostruendo atmosfere cariche di fascino.

Giallo Agatha ospita contributi speciali di nomi legati al mondo del giallo e della cultura: le scrittrici Maria Masella e Cristina Origone, grafologhe dei vip e personaggi dello spettacolo, tra cui Lorenzo Terenzi, attore e compagno di Michela Murgia. Una scelta narrativa che aggiunge spessore ai temi cari all’autrice: la condizione femminile, la ricerca della propria identità, la forza di scegliere per sé.

Nata a Genova nel 1980, Cristina Penco è giornalista professionista dal 2009. Firma articoli per riviste popolari e femminili di diffusione nazionale, occupandosi di attualità, cultura, spettacolo e famiglie reali. Opinionista ed esperta di royals, ha partecipato a noti programmi TV tra cui Detto Fatto, Vite da copertina, Unomattina e Casa Italia. Per Diarkos ha pubblicato saggi biografici dedicati ai Windsor e alle grandi regine della storia, da Meghan Markle ad Anna Bolena e Caterina d’Aragona. Da sempre attenta al lato umano dietro i grandi eventi, con Giallo Agatha indaga emozioni, fragilità e trasformazioni personali.