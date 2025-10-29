ANPI Provinciale in lutto: addio a Rodolfo Amadeo, voce instancabile della Resistenza e dei diritti dei lavoratori

Con profondo cordoglio, l’ANPI Provinciale di Imperia, a nome di tutte le sue sezioni, si unisce al lutto di ogni antifascista per la scomparsa di Rodolfo Amadeo, figura emblematica della lotta per i diritti e della difesa della memoria storica. La sua vita, lunga e intensa, ha attraversato due secoli della nostra storia, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto civile e politico del nostro Paese.

Rodolfo Amadeo ha dedicato la propria esistenza alla tutela dei diritti dei lavoratori, anticipando con lucidità e passione una visione europea del mondo del lavoro e dell’antifascismo. La sua voce, sempre presente e mai stanca, ha continuato a richiamare fino all’ultimo respiro l’urgenza di difendere i valori della Resistenza, ricordando il sacrificio dei partigiani italiani che, in tutta Europa, hanno dato la vita per la libertà di tutti.

Il suo impegno non è stato solo testimonianza, ma anche azione concreta, capace di ispirare generazioni e di tenere viva la fiamma della memoria. Con la sua scomparsa, l’ANPI perde un punto di riferimento, ma eredita un compito importante: proseguire la sua battaglia per la giustizia, la dignità e la libertà, nel nome di chi ha lottato e continua a lottare per un mondo più giusto.

“Grazie Rodolfo – scrive il Comitato Provinciale ANPI di Imperia – ci lasci tanta Memoria e un gravoso compito da proseguire anche in tuo nome.”

A firmare il messaggio è la Presidente dell’ANPI Provinciale, Amelia Narciso, che con queste parole rende omaggio a un uomo che ha fatto della coerenza e dell’impegno civile la sua bandiera.