Ventimiglia, occhiali gratuiti per chi è in difficoltà: il progetto solidale dell’Istituto Fermi Polo Montale

La vista è un bene fondamentale per la qualità della vita quotidiana, lo studio, il lavoro e le relazioni sociali. Tuttavia, non tutti hanno le possibilità economiche per affrontare le spese relative agli occhiali da vista. Il progetto “Un Paio di Occhiali per Tutti”, promosso dall’Istituto “Fermi Polo Montale” di Ventimiglia, indirizzo Ottico, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Ventimiglia, con il sostegno di BANCO BPM – Ventimiglia Ag.1. e Lions Club Italia, intende offrire un servizio gratuito di realizzazione di occhiali da lettura destinati a persone in condizione di disagio economico. Il progetto offre agli studenti di ottica l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso esperienze pratiche di contatto con l’utenza esterna. Le attività hanno esclusivamente finalità formative e consistono in esercitazioni dimostrative, senza alcun valore medico o diagnostico. Guidati dai docenti, gli studenti sperimentano alcune fasi fondamentali del lavoro dell’ottico: accogliere e ascoltare il cliente, consigliare soluzioni adeguate, scegliere la montatura più idonea e misurare l’acuità visiva a scopo didattico. In questo modo sviluppano sia competenze professionali che capacità relazionali.



La scuola al servizio della comunità

L’iniziativa prevede la realizzazione gratuita di occhiali da lettura destinati a cittadini in difficoltà economica, individuati e segnalati dai servizi sociali del Comune. Gli studenti dell’indirizzo Ottico, guidati dai docenti, si occuperanno dei controlli visivi a scopo didattico, del montaggio delle lenti e della consegna gratuita degli occhiali ai beneficiari. «Questo progetto unisce formazione e solidarietà – spiega la Dirigente Scolastica Maria Grazia BLANCO. I nostri studenti mettono in pratica le competenze acquisite e scoprono il valore del servizio alla comunità. È un modo per imparare il mestiere dell’ottico, ma anche per crescere come cittadini consapevoli e responsabili».



Inclusione e apprendimento pratico.

“Un Paio di Occhiali per Tutti” nasce con finalità sociali ed educative: migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili e, parallelamente, offrire agli studenti un’esperienza formativa concreta. Attraverso attività di laboratorio, simulazioni pratiche e metodologie partecipative come learning by doing e cooperative learning, gli alunni imparano a gestire il rapporto con l’utenza, a consigliare montature e lenti adeguate e a comunicare con empatia e professionalità.

Al termine del percorso, la classe analizzerà i risultati e rifletterà sull’esperienza in un momento di debriefing e valutazione condivisa, consolidando competenze tecniche e relazionali.



Il progetto è reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Ventimiglia, del Banco BPM Ventimiglia Ag.1, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, e di eventuali ottici e aziende del settore che forniranno montature e lenti a condizioni agevolate o in donazione. Inoltre l’Istituto ha ricevuto una donazione particolarmente significativa da parte dei Lions Club Italia. Si tratta di ben 900 montature per occhiali e novecento lenti graduate, un gesto concreto che avrà un impatto diretto sugli studenti del Corso di Ottica della scuola, un indirizzo altamente specializzato che prepara i futuri professionisti del settore.



“Formare e aiutare”: la scuola che guarda oltre

Con “Un Paio di Occhiali per Tutti”, l’Istituto “Fermi – Polo Montale”, indirizzo OTTICO, conferma la propria vocazione a una scuola aperta, solidale e formativa, capace di unire teoria e pratica, competenze e valori. Un progetto che non solo restituisce la vista, ma soprattutto dona visione: quella di una comunità unita, attenta ai bisogni e capace di costruire futuro attraverso la formazione e la solidarietà.