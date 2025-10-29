 / Attualità

“Settimana della qualità”, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ascolta gli utenti

Questionario disponibile fino al 31 ottobre nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona e online sul sito camerale

La Camera di Commercio Riviere di Liguria promuove la “Settimana della qualità” per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi fruiti. Fino a venerdì 31 ottobre coloro che si recheranno negli uffici delle sedi camerali di Imperia, La Spezia e Savona riceveranno un questionario per esprimere la propria opinione e dare eventuali suggerimenti sul servizio utilizzato. L’analisi, effettuata annualmente, consente di raccogliere informazioni utili alla pianificazione dell’ente camerale. Il questionario è compilabile anche on line da sito della Camera di Commercio rivlig.camcom.gov.it Link diretto al questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8qvL4oNwT-T-_yVYiTfor16Qfcz6tP8kLF97ZNPXQjLQOQ/viewform

