“Settimana della qualità”, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ascolta gli utenti

La Camera di Commercio Riviere di Liguria promuove la “Settimana della qualità” per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi fruiti. Fino a venerdì 31 ottobre coloro che si recheranno negli uffici delle sedi camerali di Imperia, La Spezia e Savona riceveranno un questionario per esprimere la propria opinione e dare eventuali suggerimenti sul servizio utilizzato. L’analisi, effettuata annualmente, consente di raccogliere informazioni utili alla pianificazione dell’ente camerale. Il questionario è compilabile anche on line da sito della Camera di Commercio rivlig.camcom.gov.it Link diretto al questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8qvL4oNwT-T-_yVYiTfor16Qfcz6tP8kLF97ZNPXQjLQOQ/viewform