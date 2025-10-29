Sanremo apre alla Grande Mela: intesa in vista tra Festival e NYCanta. Mager: “Rafforziamo i rapporti istituzionali”

Un gemellaggio musicale tra la Città dei Fiori e la Grande Mela. È l’obiettivo sulla scrivania del Comune di Sanremo dopo il confronto istituzionale con il NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York, l’evento che da 17 anni promuove la canzone italiana oltreoceano.

Il sindaco Alessandro Mager ha confermato l’avvio di un dialogo operativo che potrebbe trasformarsi in una partnership storica: “Stiamo lavorando su una proposta di collaborazione stretta con NY Canta. Questa collaborazione rispecchia il forte interesse della città di espandere la propria immagine nel mondo. Vorremmo intensificare i rapporti istituzionali con New York. Per noi sarebbe un piacere ospitare Tony Di Piazza e l’associazione culturale al prossimo Festival di Sanremo”.

L’idea è quella di creare un ponte artistico che unisca i due palcoscenici della musica italiana: “Ci piacerebbe, e questo lo concorderemo con la Rai e con l’associazione culturale, far sì che questo rapporto si intensifichi. Ci piacerebbe che il vincitore di NY Canta possa esibirsi sul palco del Festival e che il vincitore di Sanremo Giovani possa esibirsi sul palco di Brooklyn. I colloqui sono appena iniziati, ma sono sicuro che nel 2026 ci incontreremo al Festival con il dottor Di Piazza”.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, deciso a rafforzare l’immagine di Sanremo capitale della musica: “Come assessore al Turismo ho sempre lavorato per rafforzare il brand Sanremo città della musica, che ha come Festival il suo gioiello più importante, ma abbiamo anche il Tenco”.

Sindoni ha poi colto l’occasione per annunciare una novità amministrativa: “Questa mattina in giunta ho portato la delibera di Area Sanremo. Storicamente Area Sanremo è il punto di riferimento di molti artisti che ambiscono a emergere. Area Sanremo si inserisce nel filone di scambio culturale che si vuole instaurare tra Sanremo e New York. Sono felice di questa collaborazione con NY Canta e sono sicuro che potrà crescere e andare oltre la musica”.

Un’apertura istituzionale accolta con profonda gratitudine dal direttore artistico del NYCanta: “Accettiamo la proposta. Noi stiamo vivendo un sogno. Essere associati a Sanremo è un grande onore per noi. Sicuramente si lavorerà per avvicinare New York e Sanremo anche a livello istituzionale”, dichiara Tony Di Piazza.

Al fianco del progetto anche la Rai, con Rai Italia, Rai Radio2 e RaiPlay. La direttrice dell’Offerta Estero, Mariarita Grieco, parla di missione culturale: “Sono contenta di aver conosciuto Tony Di Piazza e il gruppo che lo accompagna in questa missione che va avanti da 17 anni. Ogni edizione si costruisce qualcosa di nuovo… Siamo contenti di riaprire questa finestra sugli italiani che vivono all’estero e che cantano in italiano. Ben venga NY Canta”. Le due puntate registrate all’Oceana Theatre di Brooklyn andranno in onda tra novembre e dicembre, compatibilmente con i diversi fusi orari.

Il “Sanremo della Grande Mela” cresce ancora. L’edizione 2025 del NYCanta ha segnato un ulteriore passo avanti verso una dimensione internazionale della musica italiana, confermandosi un ponte culturale tra artisti e comunità dei due Paesi.

La sfida, ora, è far viaggiare la musica in entrambe le direzioni: dal palco dell’Ariston a Brooklyn, e ritorno.