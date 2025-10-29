Riva Ligure, la scuola primaria punta alla Bandiera Verde: al via il progetto “Energia Amica”

La scuola primaria di Riva Ligure ha intrapreso ufficialmente il percorso per ottenere la Bandiera Verde, riconoscimento internazionale conferito alle scuole più virtuose in tema di educazione ambientale. L’iniziativa si sviluppa attraverso il progetto “Energia Amica”, dedicato al risparmio energetico e alla promozione delle energie rinnovabili, all’interno del programma Eco-Schools della Foundation for Environmental Education (FEE).

Grazie al sostegno della dirigente scolastica Paola Baroni, di tutto il corpo docente e del Comune di Riva Ligure, l’intero istituto sarà coinvolto in un percorso educativo partecipato che accompagnerà alunni e famiglie lungo tutto l’anno scolastico. Accanto alla scuola ci sarà anche Nextenne, impresa con sede ad Arma di Taggia specializzata nella comunicazione e nei servizi per la transizione energetica, che garantirà una consulenza gratuita e affiancherà i docenti nella progettazione e diffusione delle attività. Durante il primo Eco-Comitato, che ha inaugurato il cammino verso il prestigioso riconoscimento, è stato sottolineato lo spirito del progetto: “Portare le energie rinnovabili a diventare materia di studio a scuola e impegno quotidiano nelle famiglie”.

Il percorso formativo prevede esperimenti, laboratori, incontri con esperti e momenti dedicati alla comunicazione ambientale, così da rendere gli alunni protagonisti della sostenibilità. Tra le attività già programmate:

• visita al Festival della Scienza di Genova con laboratorio dedicato alle rinnovabili;

• interventi di professionisti del settore energetico e della comunicazione;

• realizzazione della rubrica multimediale “Nextenne Kids”, per raccontare il progetto anche in formato podcast.

“Energia Amica” si propone quindi come una vera e propria palestra di buone pratiche ambientali, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni e costruire una comunità sempre più attenta alla tutela del pianeta.