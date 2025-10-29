Sanremo: varechina sui marciapiedi per allontanare i cani, la protesta di un nostro lettore

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto per portare all’attenzione dei sanremesi e dell’Amministrazione un problema che riguarda la sicurezza e il decoro urbano dei nostri marciapiedi:

"Un disagio generato, da una parte, dall’inciviltà di alcuni commercianti e, dall’altra, dall’inefficienza del servizio pubblico incaricato della manutenzione. Solo due mesi fa, camminando di buon passo in corso Inglesi, zona Polo Nord, sono finito vittima di una delle tante 'pianelle ballerine' che caratterizzano i nostri marciapiedi. La superficie era bagnata e, nonostante il rumore prodotto dalla mattonella, non ho controllato lo stato dei miei pantaloni blu, appena acquistati e indossati per la prima volta. Una volta rientrato in ufficio, mi sono accorto dell’amara sorpresa: la parte inferiore delle due gambe del pantalone era diventata a pois giallo-rosa. Il motivo? Il diffuso utilizzo di varecchina pura, gettata senza criterio sui marciapiedi per scoraggiare i cani a sporcare davanti ai negozi. Un’abitudine pericolosa e dannosa che colpisce i cittadini ignari. Oggi, dopo la prima pioggia, percorrendo via Roma lato mare, ho temuto di nuovo lo stesso esito. Per fortuna si trattava “solo” di fanghiglia. Ma non per questo il problema è meno grave: la disattenzione nei confronti della sicurezza dei passanti è davvero troppa. Ovunque marciapiedi sfondati, cedenti o traballanti. È mai possibile? Non possiamo continuare a fare affidamento unicamente sull’iniziativa privata per mantenere in condizioni decenti i nostri trottoir".