Ventimiglia, al via il nuovo corso serale in ambito socio-sanitario. Veronica Russo: "Ho votato con grande convinzione a favore di questa proposta"

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato l’attivazione di un nuovo corso scolastico presso l’Istituto E. Fermi – M. Polo – E. Montale di Ventimiglia, che arricchisce e potenzia l’offerta formativa del Ponente ligure. Si tratta del corso serale di Istruzione Professionale con indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, un percorso dedicato ad adulti, lavoratori e cittadini che desiderano riqualificarsi, aggiornare le proprie competenze o completare il ciclo di studi, in un settore sempre più strategico per il benessere delle nostre comunità.

Una sede distaccata ad Andora del Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio per il settore economico, indirizzo "Turismo", e l'attivazione del corso serale di istruzione professionale dell'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" dell'Istituto E. Fermi - M. Polo - E. Montale di Ventimiglia per l'anno scolastico 2026-2027.

La delibera del ridimensionamento scolastico dei due nuovi corsi nelle province di Savona e Imperia è stata approvata nel consiglio regionale di questa mattina, 28 ottobre, dopo il passaggio dei Consigli provinciali di Imperia e di Savona. Nel caso dell'indirizzo turistico del Giancardi-Galilei-Aicardi si tratta di un indirizzo che viene ritenuto strategico in relazione alla vocazione turistica del territorio del Levante Savonese con la formazione di personale specializzato. La nuova offerta dell'Istituto E. Fermi - M. Polo - E. Montale di Ventimiglia, del corso serale di "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", riguarda un percorso formativo rivolto a studenti interessati a sviluppare competenze nel settore socio-sanitario, con possibilità di svolgere il percorso scolastico in orario serale. Il corso apre a opportunità lavorative in campo sociale-sanitario e offre inoltre la possibilità di accedere a percorsi universitari affini come Infermieristica, Fisioterapia, Servizio Sociale, Psicologia, Logopedia, Medicina, Scienze Motorie.

«Ho votato con grande convinzione a favore di questa proposta – dichiara il consigliere regionale Veronica Russo – perché questo nuovo corso rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale per tanti cittadini del nostro territorio. È un segnale concreto di attenzione verso chi vuole rimettersi in gioco e costruire un futuro nel campo socio-sanitario, che oggi più che mai richiede personale qualificato e preparato. Ancora una volta – aggiunge il consigliere – la Regione Liguria dimostra di investire con decisione nella formazione e nell’inclusione, mettendo al centro le persone e i bisogni reali dei territori. Il nuovo corso di Ventimiglia è una risposta concreta e positiva alle richieste del Ponente ligure. Il consigliere ha inoltre espresso un ringraziamento all’Assessore Simona Ferro e agli uffici competenti per l’impegno e la collaborazione costante con le scuole e le amministrazioni locali.