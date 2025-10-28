 / Cronaca

Cronaca | 28 ottobre 2025, 07:01

Bordighera: presunte corse clandestine la notte, verranno rinforzati i controlli della Polizia Municipale

Le telecamere non hanno ancora confermato le gare illegali

Bordighera: presunte corse clandestine la notte, verranno rinforzati i controlli della Polizia Municipale

Presunte corse clandestine nelle ore notturne lungo via Romana, via Pasteur e nella zona di Arziglia a Bordighera. La notizia è stata anticipata questa mattina dal Secolo XiX, evidenziando diverse segnalazioni dei residenti hanno spinto l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Allavena a intervenire, nonostante le immagini della videosorveglianza non abbiano ancora confermato con certezza la presenza di gare illegali. 

E' stato disposto il rafforzamento delle pattuglie dei vigili nelle ore serali e notturne, con controlli mirati per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi. Il potenziamento della vigilanza avverrà già nei prossimi giorni, in particolare nel periodo festivo di Ognissanti e dei Morti.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium