Bordighera: presunte corse clandestine la notte, verranno rinforzati i controlli della Polizia Municipale

Presunte corse clandestine nelle ore notturne lungo via Romana, via Pasteur e nella zona di Arziglia a Bordighera. La notizia è stata anticipata questa mattina dal Secolo XiX, evidenziando diverse segnalazioni dei residenti hanno spinto l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Allavena a intervenire, nonostante le immagini della videosorveglianza non abbiano ancora confermato con certezza la presenza di gare illegali.

E' stato disposto il rafforzamento delle pattuglie dei vigili nelle ore serali e notturne, con controlli mirati per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi. Il potenziamento della vigilanza avverrà già nei prossimi giorni, in particolare nel periodo festivo di Ognissanti e dei Morti.