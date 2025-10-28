Viola Maria Vivo, la voce di Arma di Taggia che incanta a soli dieci anni

A soli dieci anni Viola Maria Vivo, giovanissima cantante di Arma di Taggia, e già vincitrice di importantissimi riconoscimenti nell'ambito dei concorsi nazionali, ha in programmazione da lunedì 27 ottobre, sulle piattaforme digitali, tra cui Spotify e Youtube, il secondo brano da lei composto, dal titolo "Crepe".

Viola a otto anni, aveva esordito come cantautrice con "Miluna", nato per gioco assieme ai suoi maestri, nel quale gli occhi di una bambina facevano vedere che nel mondo non è tutto nero, che fuori ci sono numerose difficoltà da

affrontare ma non per questo si arrenderà.

"In "Crepe", spiega la stessa Viola, si parla di un'amicizia che si è rotta, di quelle crepe che fanno male e ti lasciano il vuoto nel cuore. Ma anche di come, a volte, proprio da quelle ferite può nascere qualcosa di nuovo.

Dopo quella delusione ho trovato un'altra amica, vera, che ha saputo colmare quel vuoto e che meritava davvero la mia amicizia. Spero che la mia nuova canzone possa arrivare a tutti voi". La nuova canzone è stata scritta dopo l'esperienza di Viola Vivo a The Voice Kids.

La bambina frequenta da anni il corso di songwriting con gli insegnanti Fabio Fornaro e Monia Russo di House Voice e canta praticamente da quando è nata, seguendo una passione di famiglia per la musica, in particolare dei cugini e della bisnonna Florinda che suonava il pianoforte.

L'estate scorsa Viola ha partecipato a Sanremo New Talent, ottenendo la possibilità di esibirsi durante il prossimo festival della canzone al "Salone degli Artisti" di casa Sanremo.