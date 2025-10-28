Dal palco di Pian di Nave al grande schermo: la sanremese Rita Longordo debutta al cinema accanto a Gassmann, Ranieri e Finocchiaro

Dal palco di Pian di Nave al grande schermo, passando per una carriera che, a soli 14 anni (ne compie 15 a dicembre), sembra già una piccola favola contemporanea. Rita Longordo, giovane artista originaria di Bussana, sarà tra i protagonisti del nuovo film natalizio “Natale senza Babbo”, in uscita il 28 novembre su Prime Video, accanto a Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono.

La pellicola, diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi, è una commedia brillante che gioca con la magia e la tradizione delle Feste. Quando Babbo Natale (interpretato da Gassmann) decide di prendersi una vacanza nel pieno di una crisi esistenziale, tocca alla moglie Margaret (Ranieri) salvare il Natale, ostacolata da una Befana (Caterina Murino) e da Santa Lucia (Valentina Romani) determinate a prendersi la scena.

Nel cast, oltre ai grandi nomi del cinema italiano, anche la giovanissima Rita Longordo, che dopo anni di musica e palchi importanti compie il suo primo passo nel mondo del cinema. Una carriera che è partita presto, e con il piede giusto. “La passione per la musica l’ho sempre avuta, fin da quando portavo il pannolino”, aveva raccontato Rita la scorsa estate in occasione della sua doppia esibizione a Pian di Nave, dove aveva aperto la stagione musicale cittadina e ricevuto un premio speciale per il percorso artistico compiuto negli ultimi anni.

Nel 2019 vinse lo Zecchino d’Oro, poi Sanremo Junior, Performer Italian Cup e la partecipazione a The Voice Kids, entrando nel team di Clementino e conquistando il “super pass”. Un curriculum che racconta non solo talento, ma anche una determinazione fuori dal comune. “L’anno scorso ho girato un film a Roma con attori nazionali e internazionali, ma non posso ancora spoilerare nulla”, aveva detto qualche mese fa. Oggi, quel mistero ha un titolo e una locandina ufficiale.

Con Natale senza Babbo, Rita Longordo porta così un pezzo di Bussana e di Sanremo dentro una produzione internazionale firmata Amazon MGM Studios e Gaumont Italia, in una commedia dove magia e umanità si incontrano, e dove anche una giovane artista ligure trova il suo spazio tra stelle del cinema e sogni che diventano realtà. E chissà che non sia solo l’inizio di un nuovo, luminoso capitolo.