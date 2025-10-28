Bordighera: ripartono i corsi di inglese per l’anno 2025/2026 al Palazzo del Parco

Al via le iscrizioni ai corsi di inglese a Bordighera che l’Amministrazione Ingenito, con il coordinamento del Vice Presidente del Consiglio Comunale Laura Pastore, organizza anche per il 2025/2026 alla luce dell’interesse e dell’apprezzamento che l’iniziativa riscuote anno dopo anno.

Alla pagina https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Avvisi/Al-via-i-corsi-di-inglese-anno-2025 sono disponibili avviso e link al modulo d’iscrizione, che potrà essere inviato a partire dalle 8.00 di oggi, martedì 28 ottobre, fino alle ore 12.00 di mercoledì 5 novembre 2025.

Due i cicli di lezione, uno per livello “Basic/Intermediate” ed uno per livello “Intermediate/Advanced”. Entrambi prevedono mediamente due incontri settimanali (mercoledì e giovedì) che si svolgeranno presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco con orario 18.30 – 20.00 per il livello “Intermediate/Advanced” e 20.30 – 22.00 per il livello “Basic/Intermediate”.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite la compilazione e l’invio del modello informatico disponibile al link https://servizi.comune.bordighera.im.it/lang/it/pratiche/compila/16303d98-c54c-4280-9fd6-433c370112f3 , a garanzia di massima trasparenza e per determinare (data e ora) l’esatto ordine di arrivo delle richieste.

I requisiti necessari di partecipazione sono: