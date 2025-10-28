 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 09:35

Bordighera: ripartono i corsi di inglese per l’anno 2025/2026 al Palazzo del Parco

Iscrizioni aperte fino al 5 novembre per i due cicli “Basic/Intermediate” e “Intermediate/Advanced”, con lezioni serali presso la Sala Rossa

Bordighera: ripartono i corsi di inglese per l’anno 2025/2026 al Palazzo del Parco

Al via le iscrizioni ai corsi di inglese a Bordighera che l’Amministrazione Ingenito, con il coordinamento del Vice Presidente del Consiglio Comunale Laura Pastore, organizza anche per il 2025/2026 alla luce dell’interesse e dell’apprezzamento che l’iniziativa riscuote anno dopo anno.

Alla pagina https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Avvisi/Al-via-i-corsi-di-inglese-anno-2025 sono disponibili avviso e link al modulo d’iscrizione, che potrà essere inviato a partire dalle 8.00 di oggi, martedì 28 ottobre, fino alle ore 12.00 di mercoledì 5 novembre 2025.

Due i cicli di lezione, uno per livello “Basic/Intermediate” ed uno per livello “Intermediate/Advanced”. Entrambi prevedono mediamente due incontri settimanali (mercoledì e giovedì) che si svolgeranno presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco con orario 18.30 – 20.00 per il livello “Intermediate/Advanced” e 20.30 – 22.00 per il livello “Basic/Intermediate”.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite la compilazione e l’invio del modello informatico disponibile al link https://servizi.comune.bordighera.im.it/lang/it/pratiche/compila/16303d98-c54c-4280-9fd6-433c370112f3 , a garanzia di massima trasparenza e per determinare (data e ora) l’esatto ordine di arrivo delle richieste.

I requisiti necessari di partecipazione sono:

  •       l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Bordighera o di altro Comune limitrofo;
  •       la maggior età alla data del 5 novembre 2025;
  •     il versamento della quota d’iscrizione di euro 95, che dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPA solo dopo la comunicazione da parte del Comune di Bordighera dell’avvenuta ammissione al corso.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium