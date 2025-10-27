Sanremo, cittadino scrive al Comune: “Asfalti che si sgretolano e fibra ferma"

Buongiorno, egregio Direttore,

scrivo tramite Sanremonews poiché via PEC il Comune di Sanremo non accenna a rispondere. Le mie domande sono tre:

Quando vengono assegnati gli appalti per gli asfalti, si controlla che i lavori vengano eseguiti correttamente? Noto con sommo stupore che, dove sono stati fatti appena due anni fa, l’asfalto già si sta sgretolando. Sono a scadenza come lo yogurt?

Perché i lavori per la fibra ottica procedono a macchia di leopardo, privilegiando alcune zone “promesse” e dimenticandone altre? Dal Baragallo in poi i lavori sembrano essersi fermati.

L’asfalto nuovo induce alcuni automobilisti a usare le strade come piste di prova, con accelerazioni degne del Mugello. Perché non vengono installati dissuasori di velocità?

Mi domando: il territorio di Sanremo è davvero così impossibile da sistemare per bene?

Non si chiede la luna, solo pochi interventi fatti con criterio. Sono almeno quattro mandati che, su questi tre punti, non si è mosso nulla.