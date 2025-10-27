Sanremo: Ezio Greggio apre la stagione teatrale 2025–2026 del Casinò con uno show tra satira, tv e storia italiana

La stagione teatrale 2025-2026 apre il sipario venerdì 31 ottobre, ore 21.00. Sarà Ezio Greggio con il testo: “Una vita sullo schermo 40 anni di Tv cinema e storia italiana” un viaggio divertente ma anche ironico sulla storia e sull’evoluzione della comunicazione televisiva.

Ezio Greggio, personaggio amatissimo, in questo “One Man Show” ripercorre la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. In scena attraverso l’ausilio di un grande schermo ledwall, Ezio con la sua satira ed il suo stile personale graffiante ed ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Racconta poi aneddoti esilaranti di fatti ed incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Statti Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della sua carriera. E coinvolgimento live del pubblico presente attraverso i suoi numeri molti dei quali assolutamente inattesi. Uno spettacolo diverso, 90 minuti live nei quali Ezio Greggio un vero “N.1” in scena con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato – e continua a farlo- la storia dello spettacolo italiano.

Attore, show-man, regista, giornalista, scrittore, protagonista indiscusso a Mediaset della televisione italiana, con trasmissioni cult come “Drive In”, “Paperissima”, “La sai l’ultima”, “Veline” e “Striscia la notizia” il popolarissimo tg satirico che conduce fin dalla prima puntata nel 1988 e che ad oggi ha condotto per oltre 4.000 puntate. Al cinema oltre 40 tra film, film per la Tv e serie televisive tra i quali Yuppies, Vacanze di Natale, Anni 90, Monte Carlo Gran Casinò, Infelici e Contenti, Anni 50, Un Maresciallo in Gondola, Benedetti dal Signore, Il Silenzio dei Prosciutti, Selvaggi, Lockdown all’italiana, Il Papà di Giovanna, con il quale ha vinto il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Premio Flaiano

Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli

• Platea secondo settore € 20.00

• Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli

• Galleria € 15.00

• Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

• gli eventi sono in vendita online sul sito: https://www.boxol.it/casinosanremo - https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/una-vita-sullo-schermo/576277

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00. Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Email info@ilteatrodellalbero.it - https://www.casinosanremo.it/