Chiusura trionfale per UnoJazz&Blues 2025: il Teatro dell’Opera gremito celebra 10 anni di grande musica (Foto)

Si è chiusa ieri sera, con il Teatro dell'Opera del Casinò gremito, la decima edizione di UnoJazz&Blues, la rassegna che da dieci anni porta a Sanremo i più grandi nomi della scena jazz e blues internazionale. L’edizione 2025, con la direzione artistica del M° Diego Campagna, ha portato sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò e all’Auditorium Franco Alfano grandi artisti internazionali e vere e proprie leggende come Marcus Miller, Richard Bona, Fabrizio Bosso, gli Yellowjackets, Frank Gambale, Danilo Perez, John Patitucci, Ida Nielsen, Dave Weckl e tanti altri, registrando un grande successo di pubblico e rendendola un’edizione unica e speciale. Nove concerti, che hanno coperto un periodo più ampio rispetto agli anni precedenti e hanno ampliato l’impatto sul territorio. Con un incremento della visibilità mondiale del festival, consolidando Unojazz&Blues tra gli eventi di riferimento nel panorama musicale internazionale.

Ieri sera il Teatro dell’Opera ha ospitato Peter Erskine and the Dr. Um Band featuring Mike Mainieri. Cinque protagonisti assoluti del panorama jazz e fusion mondiale saliranno sul palco per dare vita a un’esperienza musicale intensa e raffinata. A guidare la formazione Peter Erskine, leggendario batterista dei Weather Report, due volte vincitore di Grammy Awards e considerato una delle icone della batteria jazz e fusion. Accanto a lui, il magico vibrafono di Mike Mainieri, fondatore degli Steps Ahead e collaboratore di artisti come David Bowie, Joni Mitchell, Dire Straits e Paul Simon. Hanno completato la formazione: John Beasley alle tastiere – ideatore della pluripremiata MONK’estra e già collaboratore di Miles Davis e Chaka Khan –, Bob Sheppard al sax, tra i più richiesti musicisti della scena jazz internazionale, e Matthew Garrison al basso elettrico, innovatore e figlio del grande Jimmy Garrison, storico bassista di John Coltrane.

UnoJazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.

(Foto di Erika Bonazinga)