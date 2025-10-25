Badalucco: furto notturno in un’abitazione di località Poggio, rubato un armadio con all’interno dei fucili

Notte movimentata a Badalucco piccolo borgo dell’entroterra in Valle Argentina, dove ignoti si sono introdotti in un’abitazione riuscendo a portare via un armadio contenente alcuni fucili da caccia. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in un caseggiato composto da dieci appartamenti, dei quali soltanto uno attualmente abitato.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero intrufolati nell’appartamento approfittando dell’isolamento della zona. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro le stanze e individuato l’armadio dove erano custodite le armi, riuscendo a portarlo via prima di essere messi in fuga — probabilmente dall’arrivo di qualcuno nei pressi dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo e recuperare i fucili sottratti. Verranno analizzate anche le eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti in zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti di Poggio di Badalucco, già scossi da una serie di piccoli furti avvenuti negli ultimi giorni. Nelle ultime ore, infatti, è stato segnalato anche il furto di un citofono esterno, mentre solo pochi giorni fa ignoti avevano preso di mira la tabaccheria del paese. Il sindaco, Matteo Orengo, ha annunciato l’intenzione di chiedere un incontro urgente con il comandante dei Carabinieri per sollecitare controlli più serrati e una presenza costante dei militari sul territorio. “È necessario – ha dichiarato – che la comunità torni a sentirsi sicura. Episodi di questo tipo non devono ripetersi.” Le indagini sono in corso.