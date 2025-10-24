Sanremo, esplode un tubo in strada alla Colla: geyser e allagamenti in via Padre Semeria (Foto e Video)

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Sanremo, che hanno provveduto a regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area, interdicendo il transito dei veicoli nel tratto interessato fino al ripristino della viabilità. Sono attesi a breve gli operai di Rivieracqua, chiamati a intervenire per riparare la conduttura danneggiata e ristabilire la normale erogazione del servizio. Secondo le prime ipotesi, la rottura potrebbe essere stata causata da una perdita interna o da un cedimento del terreno, ma saranno i tecnici a chiarire le cause esatte dell’incidente.
La circolazione nella zona non ha subito particolari rallentamenti fino al completamento dei lavori.