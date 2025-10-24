 / Cronaca

Sanremo, esplode un tubo in strada alla Colla: geyser e allagamenti in via Padre Semeria (Foto e Video)

Sono attesi a breve gli operai di Rivieracqua, chiamati a intervenire per riparare la conduttura

Qualche disagio, nel pomeriggio di oggi in strada alla Colla, dove l’esplosione di una tubazione dell’acqua ha provocato un geyser che ha invaso la carreggiata, allagando buona parte di via Padre Semeria. Il getto d’acqua, alto diversi metri, ha attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio, costringendo molti a fermarsi per evitare di restare bloccati nell’acqua. Alcune abitazioni e attività della zona potrebbero subire temporanei disagi alla fornitura idrica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Sanremo, che hanno provveduto a regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area, interdicendo il transito dei veicoli nel tratto interessato fino al ripristino della viabilità. Sono attesi a breve gli operai di Rivieracqua, chiamati a intervenire per riparare la conduttura danneggiata e ristabilire la normale erogazione del servizio. Secondo le prime ipotesi, la rottura potrebbe essere stata causata da una perdita interna o da un cedimento del terreno, ma saranno i tecnici a chiarire le cause esatte dell’incidente.

La circolazione nella zona non ha subito particolari rallentamenti fino al completamento dei lavori. 

