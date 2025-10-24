 / Attualità

Imprese che operano con l’estero, al via i corsi gratuiti sulla nuova piattaforma che semplifica il rilascio dei certificati d’origine delle merci

La Camera di Commercio Riviere di Liguria e Infocamere organizzano tre appuntamenti formativi a Imperia, Savona e La Spezia per semplificare le pratiche di esportazione

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Infocamere, organizza un corso di formazione rivolto alle imprese di Imperia, La Spezia e Savona che operano con l’estero dedicato alla nuova piattaforma “Commercio Estero” per la gestione delle pratiche relative alla richiesta dei certificati di origine: il corso, gratuito, ne spiega tutte le funzionalità.

La nuova piattaforma consente a imprese, persone fisiche e professionisti di trasmettere al sistema camerale le richieste per il rilascio dei certificati d’origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria: un sistema di gestione innovativo che semplifica e riduce i tempi di gestione delle procedure.

Il calendario degli appuntamenti, in presenza, è il seguente: nella sede camerale di Imperia (via Tommaso Schiva 29, sala Multimediale) il corso si terrà martedì 28 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30; nella sede camerale della Spezia (piazza Europa 16, sala Marmori) il corso si terrà giovedì 30 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30; nella sede camerale di Savona (via Quarda Superiore 16, sala Magnano) il corso si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30.

Per iscriversi occorre compilare il form disponibile sul sito rivlig.camcom.gov.it. Link diretto: https://www.rivlig.camcom.gov.it/commercio-estero-e-internazionalizzazione/certificazioni-e-procedure-lestero/formazione-gli-operatori-commercio-estero/formazione-gli-operatori-con-lestero-anno-2025

I momenti formativi, dal taglio estremamente pratico, si focalizzano sulla presentazione della nuova piattaforma personalizzata alle esigenze richieste per il rilascio del certificato di origine e sull’analisi dei casi più frequenti di compilazione. I partecipanti possono interagire in maniera diretta con i relatori per chiarimenti e domande.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commercio Estero: telefono 019.8314242 - 0187.728207, mail estero@rivlig.camcom.it

