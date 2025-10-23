Autunno e inverno: perché organizzare una vacanza nella Riviera del Conero

La Riviera del Conero è un tratto di costa adriatica che si trova nelle Marche: inizia dal porto di Ancona e arriva a quello di Numana. Fa parte dello splendido Parco Regionale del Conero.

Come molti sapranno, la Riviera del Conero è una destinazione notissima per le vacanze estive; quello che invece molti meno sanno è che può essere un’ottima scelta anche per una vacanza autunnale o invernale, poiché soggiornando in questa zona si ha la possibilità di visitare con calma molte incantevoli località della regione.

Se la cosa vi incuriosisce, potrete scoprire di più continuando la lettura.

Dove soggiornare nella Riviera del Conero?

Per il vostro soggiorno nella Riviera del Conero potreste prendere in considerazione il Natural Village Resort, uno tra i migliori villaggi turistici nelle Marche . Si trova a Porto Potenza Picena, località turistica in provincia di Macerata, situata tra Porto Recanati e Civitanova Marche. Si tratta di una scelta ottima, non soltanto per i servizi di alto livello offerti agli ospiti, ma anche per la posizione strategica che permette di raggiungere in breve tempo diverse località turisticamente interessanti. Avrete quindi la possibilità di conoscere meglio le Marche, una regione che non ha niente da invidiare ad altri territori forse più conosciuti.

Numana, Sirolo e Recanati

Partendo dal vostro villaggio di Porto Potenza Picena, in circa 20 minuti potete raggiungere Numana, cittadina costiera che sorge alle pendici del Monte Conero. Vi consigliamo una passeggiata lungo “La Costarella”, una caratteristica via della cittadina che in passato era percorsa dai pescatori per arrivare al porto; la via congiunge la parte bassa del paese a quella alta. Visitate con calma Numana, scoprirete cose davvero interessanti.

Dopo Numana potreste raggiungere un altro gioiello delle Marche, Sirolo, dove tra le altre cose potrete ammirare la più estesa necropoli picena di tutta la regione (risale al VI sec. a.C.).

Molto vicina a Porto Potenza Picena è anche Recanati, la città che ha visto nascere uno dei più grandi poeti italiani, Giacomo Leopardi. Durante una visita in questa località avrete l’opportunità di scoprire diversi luoghi leopardiani tra cui la Piazzetta del Sabato del Villaggio, l’Orto sul Colle dell’Infinito, la Torre del Passero Solitario e, ovviamente, la casa natale del Poeta, oggi chiamata Palazzo Leopardi.

Loreto, Montelupone e Montecosaro

Altra meta consigliata e molto vicina è Loreto, deliziosa cittadina situata sul Monte Prodo. Come molti sanno, qui si trova una delle mete di pellegrinaggio cattolico più importanti del mondo, la Basilica della Santa Casa. Sono da visitare anche la Scala Santa, la cinta muraria e i bastioni che circondano il centro storico, il Parco della Rimembranza e il cimitero polacco.

A soli 15 km da Porto Potenza Picena si trova Montelupone, da tempo inserito nella lista de “I Borghi più belli d’Italia”. È un borgo di origini medievali, come testimoniano le sue mura, le porte d’ingresso e la pavimentazione in pietra. Anche Montelupone è una località che vale la pena di visitare.

Lo stesso, infine, si può dire di Montecosaro, un altro dei “Borghi più belli d’Italia”. Colpisce chi visita questa località la sua stupenda cinta muraria trecentesca che circonda il centro storico. Sono diverse altre poi le attrazioni presenti in questo piccolo, ma affascinante borgo.

Come si può notare, una vacanza autunnale o invernale nelle Marche dà la possibilità di scoprire con la dovuta calma alcune delle tante attrazioni che la caratterizzano.











