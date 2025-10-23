Imperia: firmato il Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei locali pubblici. Confesercenti provinciale tra i promotori

Importante riunione, ieri mattina presieduta dal prefetto Antonio Giaccari, nel corso della quale è stato sottoscritto il 'Protocollo d’Intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici'. All’incontro hanno preso parte le principali istituzioni, i Comuni e gli enti della provincia di Imperia, oltre alle associazioni di categoria, tra cui Confesercenti, rappresentata dal presidente provinciale Ino Bonello.

"È stata un’occasione importante – ha dichiarato Bonello – che segue un percorso di confronto già avviato nei mesi scorsi tra il Prefetto e le associazioni di categoria. Confesercenti conferma la propria piena collaborazione per incentivare un’efficace cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare comportamenti che minano la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza dei clienti". Durante la riunione sono stati analizzati i dati sull’andamento della criminalità e sull’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, forniti dai vertici territoriali delle Forze dell’ordine. Il confronto tra istituzioni e rappresentanti delle categorie economiche ha portato alla firma del nuovo protocollo, che punta a costruire un modello di sicurezza integrata attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

Il documento prevede l’adozione di misure concrete da parte degli operatori economici per prevenire azioni illegali e agevolare l’attività delle Forze di polizia. Tra le principali iniziative indicate figurano:

- l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

- il miglioramento dell’illuminazione delle aree esterne ai locali;

- il rispetto delle normative sulla somministrazione di alcolici, con particolare attenzione ai minori;

- l’impiego di personale di controllo abilitato;

- la nomina di un referente della sicurezza per ogni esercizio;

- l’adozione di un “Codice di Condotta dell’avventore”, che definisce le regole di comportamento da osservare nei locali e nelle loro vicinanze.

Il Protocollo rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e una più stretta sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo del commercio, a tutela del territorio e della comunità.