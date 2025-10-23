 / Attualità

Banca di Asti apre una nuova filiale in piazza Cesare Battisti a Sanremo: quarta sede in Liguria

Con questa nuova apertura, Banca di Asti rafforza ulteriormente la propria presenza nel Nord-Ovest

Prosegue il percorso di crescita territoriale di Banca di Asti, che ha aperto ieri una nuova filiale a Sanremo, ampliando così la propria presenza in Liguria, dove sono già operative le sedi di Genova, Imperia e Savona. Con questa apertura, la Banca conferma la volontà di essere sempre più vicina a famiglie, imprese e comunità locali, offrendo un modello di servizio basato su relazioni di fiducia, ascolto e consulenza personalizzata.

“L’apertura della filiale di Sanremo rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno di radicarci nei territori, portando con noi la solidità e i valori di una banca che mette le persone al centro” ha affermato Roberto Benassi, Direttore Commerciale Banca di Asti. La nuova filiale, situata in Piazza Cesare Battisti, è stata progettata per offrire un ambiente accogliente e moderno, in linea con i più recenti standard di sicurezza e digitalizzazione, garantendo al contempo un contatto diretto e umano con i clienti.

Con questa nuova apertura, Banca di Asti rafforza ulteriormente la propria presenza nel Nord-Ovest e conferma la strategia di sviluppo sostenibile e di vicinanza ai territori, da sempre parte integrante della sua identità.

