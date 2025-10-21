Spirale contraccettiva: come funziona, rame o ormonale e quando sceglierla

La spirale contraccettiva, conosciuta anche come IUD (dispositivo intrauterino), è uno dei metodi anticoncezionali più diffusi e affidabili al mondo.

Si tratta di un piccolo dispositivo a forma di T che viene inserito direttamente nell’utero da un ginecologo per prevenire la gravidanza in modo sicuro e duraturo.

Negli ultimi anni, sempre più donne scelgono la spirale per la sua efficacia, la lunga durata d’azione e la possibilità di avere un metodo contraccettivo “a lungo termine” senza il bisogno di ricordarsi pillole quotidiane o altre pratiche.

Bisogna sapere, però, che esistono diverse tipologie di spirale e non tutte sono adatte a ogni donna.

Di seguito approfondiremo come funziona, quali sono le differenze tra spirale al rame e ormonale, i vantaggi e gli effetti collaterali, la procedura di inserimento e i consigli per scegliere insieme al ginecologo la soluzione più adatta.

Come funziona la spirale contraccettiva

L’IUD agisce direttamente all’interno dell’utero, impedendo la fecondazione e, in alcuni casi, anche l’impianto dell’ovulo.

A differenza di metodi come la pillola o l’anello, la spirale non richiede un’assunzione giornaliera: una volta inserita, lavora in autonomia per diversi anni.

Il principio varia a seconda del tipo di spirale:

spirale al rame: rilascia ioni di rame che rendono gli spermatozoi non vitali e ostacolano il loro percorso. Inoltre, crea un ambiente infiammatorio locale che impedisce all’ovulo eventualmente fecondato di impiantarsi;

rilascia ioni di rame che rendono gli spermatozoi non vitali e ostacolano il loro percorso. Inoltre, crea un ambiente infiammatorio locale che impedisce all’ovulo eventualmente fecondato di impiantarsi; spirale ormonale: libera una piccola quantità di ormone progestinico (levonorgestrel) che ispessisce il muco cervicale , bloccando il passaggio degli spermatozoi, e modifica l’endometrio, rendendolo inospitale all’impianto.

Spirale al rame: caratteristiche, vantaggi e limiti

La spirale al rame è priva di ormoni, scelta ideale per chi non tollera la contraccezione ormonale o preferisce una soluzione più “naturale”.

Durata: varia dai 5 ai 10 anni a seconda del modello.

Efficacia: tra il 99,2% e il 99,4% (fallimento stimato 0,6–0,8%).

Vantaggi: lunga durata, assenza di ormoni, fertilità che ritorna immediatamente dopo la rimozione.

Effetti collaterali: può aumentare il flusso mestruale e la durata delle mestruazioni; alcune donne sperimentano dolori più intensi durante il ciclo come la dismenorrea .

Controindicazioni: allergia al rame, mestruazioni già abbondanti o dolorose, infezioni genitali in corso, sospetta gravidanza.

Questa tipologia è spesso consigliata a donne con cicli regolari e non troppo abbondanti, che cercano un metodo a lungo termine senza l’uso di ormoni.

Spirale ormonale: caratteristiche, vantaggi e limiti

La spirale ormonale è dotata di un serbatoio che rilascia gradualmente levonorgestrel. È particolarmente indicata in caso di cicli abbondanti o dolorosi.

Durata: dai 3 ai 5 anni, in base al modello.

dai 3 ai 5 anni, in base al modello. Efficacia: altissima, con un rischio di fallimento dello 0,2%.

altissima, con un rischio di fallimento dello 0,2%. Vantaggi: riduzione del flusso mestruale (fino al 90% delle donne ha mestruazioni meno abbondanti o assenti), minori crampi, protezione parziale da alcune patologie dell’endometrio.

riduzione del flusso mestruale (fino al 90% delle donne ha mestruazioni meno abbondanti o assenti), minori crampi, protezione parziale da alcune patologie dell’endometrio. Effetti collaterali: nelle prime settimane possono comparire spotting o piccoli sanguinamenti irregolari, tensione mammaria o sbalzi d’umore, che tendono a ridursi nel tempo.

nelle prime settimane possono comparire spotting o piccoli sanguinamenti irregolari, o sbalzi d’umore, che tendono a ridursi nel tempo. Controindicazioni: gravidanza, tumori ormono-dipendenti (come al seno o all’endometrio), malattie cardiovascolari importanti.

Questa spirale viene spesso consigliata alle donne che soffrono di mestruazioni dolorose o eccessivamente abbondanti, o che desiderano un metodo contraccettivo altamente sicuro con effetti aggiuntivi benefici sul ciclo.

Inserimento della spirale: come avviene e cosa aspettarsi

L’inserimento della spirale è una procedura ambulatoriale che deve essere eseguita esclusivamente da un ginecologo.

Di solito si programma durante le mestruazioni, quando la cervice è naturalmente più dilatata e l’inserimento risulta più agevole.

La procedura: il ginecologo introduce l’IUD attraverso il canale cervicale fino a posizionarlo in utero. L’operazione dura pochi minuti, anche se può essere dolorosa o provocare crampi.

Dopo l’inserimento: è consigliabile riposare, evitare rapporti sessuali e tamponi vaginali per alcuni giorni per ridurre il rischio di infezione.

Controlli: un’ecografia di verifica è raccomandata dopo l’inserimento per confermare la corretta posizione della spirale.

Una volta rimosso l’IUD, la fertilità ritorna quasi immediatamente, permettendo alla donna di cercare una gravidanza senza tempi di attesa.

Vantaggi generali della spirale contraccettiva

Rispetto ad altri metodi, la spirale offre numerosi benefici:

affidabilità molto elevata , paragonabile alla sterilizzazione tubarica ma reversibile;

, paragonabile alla sterilizzazione tubarica ma reversibile; comodità: una volta inserita non richiede attenzioni quotidiane;

una volta inserita non richiede attenzioni quotidiane; durata: varia dai 3 ai 10 anni, in base al tipo scelto;

varia dai 3 ai 10 anni, in base al tipo scelto; flessibilità: può essere rimossa in qualsiasi momento, con ritorno rapido della fertilità.

Possibili effetti collaterali e rischi

Nonostante i vantaggi, è importante considerare che la spirale può comportare alcuni rischi o effetti indesiderati:

dolore o crampi nelle ore o nei giorni successivi all’inserimento;

sanguinamenti irregolari, soprattutto nei primi mesi;

espulsione spontanea (rara, ma possibile);

rischio di infezioni pelviche, soprattutto nelle prime settimane;

nessuna protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili (MST): per questo motivo, nelle donne con partner multipli, è consigliato abbinarla al preservativo.

Come scegliere la spirale giusta con il ginecologo

La scelta tra spirale al rame o ormonale dipende da diversi fattori:

tipo di ciclo mestruale: se le mestruazioni sono abbondanti o dolorose, la spirale ormonale può migliorare la qualità della vita; al contrario, con cicli leggeri e regolari, la spirale al rame è una valida alternativa senza ormoni;

se le mestruazioni sono abbondanti o dolorose, la spirale ormonale può migliorare la qualità della vita; al contrario, con cicli leggeri e regolari, la spirale al rame è una valida alternativa senza ormoni; durata desiderata: la spirale al rame dura più a lungo (fino a 10 anni), mentre quella ormonale deve essere sostituita dopo 3–5 anni;

la spirale al rame dura più a lungo (fino a 10 anni), mentre quella ormonale deve essere sostituita dopo 3–5 anni; tolleranza agli ormoni: chi non può o non vuole assumere ormoni può optare per il rame;

chi non può o non vuole assumere ormoni può optare per il rame; esigenze contraccettive e salute generale: presenza di patologie, rischi cardiovascolari o tumori ormono-dipendenti possono orientare la scelta.

In generale, conviene scegliere la spirale al rame quando si desidera un metodo privo di ormoni e a lunga durata, mentre la spirale ormonale è ideale per chi soffre di mestruazioni abbondanti e desidera anche un miglioramento del ciclo.

Per approfondire la procedura di inserimento, le avvertenze e le controindicazioni è possibile consultare la guida che si trova al seguente link: https://www.mettiche.it/contraccezione/metodi-contraccettivi/spirale-contraccettiva .

Follow-up e gestione nel tempo

Dopo l’inserimento, è importante effettuare un controllo ginecologico a distanza di poche settimane per verificare la corretta posizione del dispositivo.

Successivamente, salvo complicazioni, sono sufficienti controlli periodici ogni 12 mesi.

È consigliato consultare subito il medico se compaiono:

dolori pelvici intensi e persistenti;

febbre o secrezioni anomale (possibili segni di infezione);

sanguinamenti molto abbondanti;

sospetta espulsione della spirale.

Conclusioni

La spirale contraccettiva è un metodo altamente efficace, sicuro e di lunga durata, adatto a molte donne che desiderano una protezione costante senza pensieri quotidiani.

La scelta tra rame e ormonale dipende da fattori personali e clinici, che vanno sempre discussi con il ginecologo per individuare la soluzione più adatta al proprio corpo e alle proprie esigenze.

FONTI

www.my-personaltrainer.it/benessere/spirale-contraccettiva.html

www.santagostino.it/magazine/la-spirale/

Disclaimer: Questo contenuto non è pensato per curarti, ma per informarti in modo generale.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.