Ormai tutti sappiamo che la figura del ginecologo è una figura molto importante nel mondo della medicina generale, e soprattutto riguarda un medico specializzato che diventi il punto di riferimento per tantissime donne e per tantissimi motivi.

Intanto come per qualsiasi branca della medicina bisogna fare riferimento alla prevenzione, infatti, uno specialista in questo caso si occuperà non solo della prevenzione ma anche della diagnosi ed eventuale trattamenti di malattie che riguardano la sfera ginecologica, così come si occuperà per esempio di supportare una donna nel periodo della gravidanza o per tutte le questioni che riguardano il mondo della sessualità.

Non è per niente strano che comunque una donna voglia avere un punto di riferimento solido in questo ambito semplicemente, perché quello crea un rapporto a lungo termine che poi farà la differenza in positivo quando ci sono da affrontare delle situazioni molto complesse nell'ambito della Salute ginecologica.

Quando ci si riferisce a quest'ultimo praticamente ci si riferisce per esempio a problemi quali endometriosi o infezioni vaginali, così come per esempio una donna si rivolge ad un ginecologo quando deve fare un pap test, e parliamo di un test famoso che serve per la diagnosi precoce di anomalie cellulari che poi possono riguardare dei tumori.

O ad esempio prima facevamo riferimento alla gravidanza ed è chiaro che un ginecologo fa la differenza per monitorare a 360 gradi non solo la salute della donna in questione, ma anche del suo feto che porta all'interno e gestire eventuali complicazioni così come gestire problematiche emotive che può avere una persona in quelle situazioni.

Per quanto riguarda la prevenzione si potrebbe fare riferimento anche all’esame pelvico e a tanti altri esami che servono per una diagnosi precoce, per esempio, di varie malattie molto gravi e comunque uno screening regolare riduce la mortalità secondo delle statistiche.

Ad esempio, una donna si rivolge sempre al suo ginecologo per questioni legate alla contraccezione e magari a un certo punto vorrebbe iniziare a prendere la pillola e vuole capire quali effetti ci potrebbero essere nel suo corpo.

Un ginecologo sa sempre come trovare la soluzione più adeguata alle sue pazienti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un ginecologo se parliamo di uno specialista di un certo livello, comunque avrà sempre la capacità di dare dei consigli adeguati alla sua paziente e ogni paziente ha delle esigenze.

Prima facevamo riferimento alle questioni che riguardano la contraccezione e da questo punto di vista non tutti i ginecologi la pensano allo stesso modo anche perché non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo le stesse idee.

Ad esempio, ci sono vari metodi contraccettivi ognuno con dei pro e con dei contro ed è chiaro che un ginecologo deve parlare con la paziente e deve capire quale può essere una soluzione adeguata alle sue esigenze e non una soluzione condizionata da quello che pensa e dai suoi valori.

Questo creerà un rapporto di fiducia perché la paziente saprà di potersi sempre fidare, e quindi si affiderà completamente al suo specialista di riferimento.