Sanremo, nuovi interventi di asfaltatura in città: lavori in corso su più strade fino al 24 ottobre

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di asfaltatura in via Bonmoschetto e strada Borgo Tinasso a Sanremo, dove la sede stradale era stata oggetto dei lavori per la posa della fibra.

A partire da lunedì è prevista l’asfaltatura, ad opera di Rivieracqua, di alcuni tratti di corso Salvo d’Acquisto. Per permetterne l’effettuazione è stato disposto, fino alle ore 20 di venerdì 24 ottobre, il divieto di sosta e fermata lungo la strada e il senso unico alternato tramite impianto semaforico.

La prossima settimana, inoltre, sono previsti gli interventi per il nuovo asfalto lungo Salita al Monastero del Carmelo dove è stata effettuata la posa di cavi elettrici.

Infine, ad integrazione del ripristino dopo la posa della fibra, nei prossimi giorni sarà completamente asfaltata anche la sede stradale oggetto di intervento in via Alighieri, via San Francesco, via Volta e via D’Annunzio.