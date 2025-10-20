La Compagnia Stabile Città di Sanremo festeggia 55 anni sul palco dell’Ariston con la commedia “I cum... prumesci spuuxi'

Come da tradizione, in occasione dei festeggiamenti di San Romolo, la Compagnia Stabile Città di Sanremo è tornata ad animare il palcoscenico del Teatro Ariston, dove da 55 anni porta avanti con passione la cultura teatrale cittadina. Lo spettacolo, offerto come sempre dal Comune di Sanremo alla cittadinanza grazie alla generosa disponibilità della famiglia Vacchino, ha riscosso un grande successo di pubblico, tra applausi e risate.

La commedia proposta quest’anno è stata “I CUM...PRUMESCI SPUUXI”, di R. Garel, con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti. Ambientata nella Sanremo degli anni ’50, la pièce racconta con ironia e ritmo vivace la storia della figlia di un avvocato che sogna di sposare un giovane ingegnere benestante, contro la volontà del padre che preferirebbe attendere tempi più maturi.

Tra equivoci, sotterfugi e “compromessi”, la trama si snoda in un crescendo di situazioni comiche fino all’immancabile lieto fine, con i genitori finalmente convinti a benedire le nozze.

Sul palco, una compagnia affiatata e applaudita: Irene Mattioli, Carlo Busnelli, Mario Saccoccia, Giulia Barli, affiancati dalle “nuove leve” Fulvio Battistotti, Luciana Carbonetto e Nicoletta Napolitano. A impreziosire la rappresentazione, le suggestive musiche d’epoca eseguite dal vivo dagli allievi del Maestro Fabrizio Ragazzi, direttore d’orchestra.

Soddisfatta per l’ottimo riscontro, la Compagnia – sotto la guida di Anna Blangetti – proseguirà nei prossimi mesi con un ricco calendario di attività teatrali e culturali:

- un corso di dialetto sanremasco per studenti delle scuole elementari e medie, con spettacolo finale;

- incontri settimanali con adulti presso la sala prove della Compagnia;

- repliche della commedia nelle frazioni di Sanremo e nelle case di riposo;

- uscite didattiche dedicate alle scuole e ai cittadini per riscoprire la storia della città;

- laboratori di propedeutica alla recitazione per la realizzazione di recital e rappresentazioni a tema.

L’attività culminerà, come ogni estate, nella XXVII Rassegna di Teatro Dialettale “Nini Sappia”, patrocinata dal Comune di Sanremo.

Giunta alla prestigiosa “età” di 27 anni, la manifestazione continua a essere tra gli appuntamenti più amati dal pubblico sanremese e non solo, grazie alla partecipazione di compagnie provenienti da varie regioni italiane che si sfidano per l’assegnazione dei premi messi in palio da una giuria di esperti. La Compagnia Stabile rinnova il proprio ringraziamento al pubblico affezionato, che con la sua presenza e il suo entusiasmo continua a sostenere un’importante tradizione culturale cittadina, contribuendo alla valorizzazione del teatro dialettale e dell’identità sanremasca.