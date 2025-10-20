Previsioni Zcash: il futuro di ZEC tra privacy e regolamentazione

Zcash si trova oggi al centro di un delicato equilibrio tra l’aumento della domanda di privacy e le crescenti pressioni regolamentari. Il suo pool schermato detiene attualmente 4,42 milioni di ZEC, equivalenti a 1,12 miliardi di dollari, con integrazioni cross-chain come THORSwap e NymVPN che ne ampliano le applicazioni. Il quadro normativo europeo si fa sempre più rigido: il regolamento MiCA propone di vietare le transazioni anonime entro il 2027, minacciando le monete orientate alla riservatezza.

Storicamente, ogni aumento dell’1% delle transazioni schermate è stato associato a un apprezzamento medio del 3,2% del prezzo di ZEC negli ultimi 30 giorni. Eppure, circa il 43% della liquidità del token proviene da exchange regolamentati nell’UE, che potrebbero essere costretti al delisting. La sfida, dunque, è mantenere l’appeal dell’anonimato senza sacrificare la conformità.

Cambiamento nell’economia del mining

Un altro elemento cruciale per Zcash è l’imminente halving previsto per novembre 2025, che ridurrà le ricompense per blocco da 3,125 a 1,5625 ZEC. Gli ASIC dominano ormai il 78% dell’hashrate, rendendo il mining più centralizzato ma anche più efficiente. Dopo l’halving, il 34% dei miner potrebbe tuttavia dover liquidare parte delle riserve per coprire i costi operativi, con una potenziale pressione di vendita stimata in 180 milioni di dollari.

Nel lungo periodo, la riduzione dell’emissione – con un’inflazione annua che passerà dal 4,3% al 2,1% – potrebbe attrarre nuovi hodler, specialmente se la narrativa sulla privacy continuerà a guadagnare terreno nel mercato.

Rampe di accesso istituzionali

Sul fronte istituzionale, segnali rialzisti provengono da Grayscale, che detiene 92 milioni di dollari in ZEC attraverso il suo Zcash Trust. Inoltre, circolano voci sull’approvazione della custodia di Coinbase e una possibile quotazione al Nasdaq. Storicamente, ogni afflusso di 10 milioni di dollari nel trust ha generato picchi di prezzo medi del 6,7%, con una correlazione a 90 giorni di 0,89.

Una quotazione su Coinbase esporrebbe ZEC a oltre 110 milioni di utenti, anche se il CEO Brian Armstrong non ha ancora espresso un via libera ufficiale.

Il destino di Zcash dipenderà dalla capacità della sua tecnologia di privacy di resistere agli attriti normativi globali. L’halving e l’adozione istituzionale potrebbero spingere ZEC fino a 300 dollari entro il 2026, ma la rigidità delle politiche europee rischia di frenare questa ascesa, generando correzioni fino al 45%.

Da monitorare attentamente la scadenza del 28 ottobre 2025 per il testo finale del MiCA: se gli indirizzi protetti otterranno deroghe, Zcash potrebbe tornare a correre. E mentre l’attenzione resta sul token della privacy, cresce anche l’interesse per progetti emergenti come Bitcoin Hyper , che promettono nuove soluzioni per un futuro davvero decentralizzato.

Bitcoin Hyper (HYPER), un sofisticato protocollo Layer 2 per Bitcoin, ha accumulato 24,33 milioni di dollari mediante una prevendita di successo, segnando un avanzamento cruciale per superare i vincoli di scalabilità di Bitcoin. La rete Bitcoin, attualmente limitata a circa sette transazioni al secondo (TPS), presenta commissioni elevate che ne riducono l’adozione per transazioni quotidiane. Bitcoin Hyper risolve tali problematiche implementando rollup ottimistici, che aggregano migliaia di transazioni off-chain, portando i TPS a livelli competitivi con Ethereum, preservando l’integrità di sicurezza del Layer 1 di Bitcoin.

L’offerta totale si limita a 21 miliardi di token HYPER, con uno staking che assicura rendimenti oltre il 100% APY, attirando investitori istituzionali e retail. La prevendita, attiva sul sito ufficiale, offre i token a 0,013145 dollari con incentivi per i primi partecipanti. Bitcoin Hyper ambisce a rivoluzionare Bitcoin, rendendolo più veloce, economico e adatto a pagamenti, DeFi e NFT, con prospettive di crescita significative post-lancio.

