Sanremo: notte di violenza tra via Matteotti e piazza Colombo, il 'Team Vannacci' chiede più sicurezza

“Sanremo non può più limitarsi a contare i titoli dei giornali. Gli articoli apparsi sui giornali locali dal titolo emblematico ‘Sanremo, centro sotto pressione: tra risse e paura, la città chiede una risposta’, fotografano una realtà che i cittadini, i commercianti e i turisti conoscono fin troppo bene: il centro è ormai da tempo teatro di episodi di violenza, degrado e paura”.

Interviene in questo modo il ‘Team Vannacci’ di Sanremo, dopo le ultime notizie relative ai problemi di ordine pubblico in centro. “Il Sindaco – prosegue il gruppo politico matuziano - in qualità di Ufficiale di Governo, ha un ruolo preciso e non delegabile: garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel proprio Comune. Oggi però, la situazione non basta a tranquillizzare nessuno. Non bastano gli annunci, non bastano le ordinanze ‘anti alcol’, e di certo non basta una semplice operazione di relamping per illuderci che la città sia più sicura. Serve una strategia vera. Più telecamere di sicurezza, più coordinamento tra le Forze dell’Ordine, più presenza silenziosa ma costante sul territorio. Serve una Sanremo che torni ad essere vivibile, giorno e notte, estate e inverno — non solo nei giorni del Festival. Sanremo non ha bisogno di ordinanze che sanno di ‘coprifuoco’ - ha bisogno di libertà sicura, di ordine, di rispetto per chi lavora e per chi vive la città tutto l’anno”.

Il Team Vannacci – Giuseppe Garibaldi Sanremo si fa portavoce di questa richiesta chiara e legittima: più sicurezza, meno burocrazia, più azione: “Non metteteci nelle condizioni di dover scendere in piazza per manifestare la nostra insofferenza: ci stiamo già facendo i marciapiedi da soli… almeno la sicurezza, fatecela voi”.