Croce Verde Intemelia: al via il corso interno per nuovi volontari

La Croce Verde Intemelia si prepara ad accogliere nuovi volontari con l’avvio del corso interno di formazione, previsto per venerdì 7 novembre alle ore 20:00 presso l’aula didattica della sede.

Il percorso, articolato in 12 lezioni, è pensato per fornire le competenze fondamentali a chi desidera entrare a far parte dell’associazione e contribuire attivamente alle attività di soccorso e assistenza sul territorio.

Il corso rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino il mondo del volontariato sanitario, acquisire nozioni teoriche e pratiche, e comprendere il valore del servizio alla comunità. I partecipanti saranno guidati da formatori esperti e volontari di lunga esperienza, in un ambiente inclusivo e motivante.

La Croce Verde Intemelia, da sempre punto di riferimento per l’emergenza e il trasporto sanitario nella zona, rinnova così il proprio impegno nella formazione e nella crescita del proprio organico, puntando su nuove energie e sulla passione di chi sceglie di mettersi al servizio degli altri