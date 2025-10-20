 / Attualità

Attualità | 20 ottobre 2025, 11:57

Croce Verde Intemelia: al via il corso interno per nuovi volontari

Dal 7 novembre parte il percorso formativo in 12 lezioni per chi vuole entrare a far parte dell’associazione

La Croce Verde Intemelia si prepara ad accogliere nuovi volontari con l’avvio del corso interno di formazione, previsto per venerdì 7 novembre alle ore 20:00 presso l’aula didattica della sede.

Il percorso, articolato in 12 lezioni, è pensato per fornire le competenze fondamentali a chi desidera entrare a far parte dell’associazione e contribuire attivamente alle attività di soccorso e assistenza sul territorio.

Il corso rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino il mondo del volontariato sanitario, acquisire nozioni teoriche e pratiche, e comprendere il valore del servizio alla comunità. I partecipanti saranno guidati da formatori esperti e volontari di lunga esperienza, in un ambiente inclusivo e motivante.

La Croce Verde Intemelia, da sempre punto di riferimento per l’emergenza e il trasporto sanitario nella zona, rinnova così il proprio impegno nella formazione e nella crescita del proprio organico, puntando su nuove energie e sulla passione di chi sceglie di mettersi al servizio degli altri

