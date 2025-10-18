Addio a Giorgio Quilici, storico esponente della destra del Ponente ligure

Lutto nel mondo politico del Ponente ligure per la scomparsa di Giorgio Quilici, figura storica della destra savonese e imperiese, impegnato sin dai tempi di Alleanza Nazionale e sempre punto di riferimento per la comunità politica del territorio.

A ricordarlo con parole di profonda commozione è stato il senatore Gianni Berrino, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio: “Ho appreso da tuo figlio Lorenzo della tua dipartita. Silenziosa. Se ne va un pezzo della destra del Ponente ligure, se ne va un pezzo di cultura politica non gridata. Determinata ma educata. Sei stato una colonna ai tempi di Alleanza Nazionale, a cui hai dato lustro. Hai sempre sostenuto l’unità del centrodestra, nel rispetto delle diversità. Mi spiace non averti incontrato negli ultimi mesi. Un caro abbraccio alla tua famiglia, in primis a Lorenzo, con cui ho il privilegio di dibattere di cultura e imparare. Ciao Giorgio Quilici. A Dio.”

Figura riservata ma stimata da più generazioni di militanti, Giorgio Quilici è stato protagonista di una stagione politica in cui l’impegno e la passione civile andavano di pari passo con il confronto e il rispetto reciproco. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama politico del Ponente, dove il suo nome resta legato ai valori di coerenza, unità e dedizione che hanno segnato la sua intera vita pubblica.