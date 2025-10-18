Pallapugno, festa di fine campionato degli Amici del Castello. Scajola: "Sport, tradizione e comunità" (Foto)

Grande festa al teatro Concordia di Diano Castello per la squadra femminile di pallapugno “Amici del Castello”, che ha celebrato la conclusione di una stagione straordinaria, coronata dalla conquista della Coppa Italia e dello Scudetto 2025.

Alla cerimonia ha preso parte l’assessore regionale Marco Scajola, in qualità di vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno: "Le ragazze degli Amici del Castello e tutte le altre squadre partecipanti hanno scritto una pagina significativa per la pallapugno femminile, dando vita a un campionato entusiasmante e avvicinando molte giovani a questo bellissimo sport – ha dichiarato Scajola –. In questa serata di festa abbiamo avuto dimostrazione di come la pallapugno, ma anche tutti gli altri sport, non siano solo attività fisica, ma anche valori, comunità, piacere di stare insieme.

Complimenti a tutti gli atleti e le atlete, ma anche alle società, ai tecnici, ai volontari e tutti gli appassionati della pallapugno. Insieme sono il cuore e il motore di questa bellissima disciplina".

La serata si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con la presenza di tifosi, famiglie, rappresentanti istituzionali e appassionati, che hanno voluto rendere omaggio a una stagione memorabile per la squadra di Diano Castello, protagonista assoluta della pallapugno ligure e nazionale.