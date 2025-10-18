Rally di Sanremo: due incidenti durante lo shakedown, un'auto nel bosco ed un'altra con un albero, nessun ferito

E’ finita ancora prima di cominciare la gara per due equipaggi che, questa mattina sono partiti per svolgere lo shake down, ovvero le prove in assetto da gara, che hanno anticipato il via ufficiale di oggi pomeriggio con la superspeciale di Portosole (14.30).

Si tratta di Maira Zanotti con Alyssa Anzillero su Toyota Yaris e Claudio Banchini Giazzi con Maurizio Bodda su Skoda Fabia, che partecipavano rispettivamente alla prova di campionato italiano ed al rally ‘Leggenda’. Le prime due sono uscite fuoristrada, finendo nel bosco mentre la seconda auto ha terminato la sua corsa contro un albero.

Nessun problema per i quattro, anche se per Alyssa Anzillero è stato preferito un trasferimento in ospedale a Sanremo, per i controlli del caso. Lo shakedown è stato momentaneamente sospeso per consentire i soccorsi mentre la direzione gara sta tentando di farlo ripartire per gli altri equipaggi.