Confesercenti Imperia sostiene la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale UNESCO con l’iniziativa “U DESCU”

La cucina italiana non è soltanto un insieme di sapori e ricette: è cultura, identità, artigianato, memoria collettiva e, allo stesso tempo, innovazione quotidiana. Per questo Confesercenti sostiene con convinzione la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, in vista della votazione prevista per il 10 dicembre 2025 a Nuova Delhi. Un patrimonio vivo, autentico, che trova la sua più alta espressione nelle imprese della ristorazione: custodi quotidiani di saperi, gesti e tradizioni che uniscono il Paese e raccontano l’Italia al mondo.

Anche Confesercenti Imperia è in prima linea nel promuovere e valorizzare questa candidatura, consapevole dell’importanza strategica del comparto agroalimentare a livello locale, sia dal punto di vista culturale che economico. In questo contesto, un ruolo di primo piano spetta alla ristorazione tipica ligure, che con le sue eccellenze enogastronomiche rappresenta una delle espressioni più raffinate della cucina italiana e un pilastro della Dieta Mediterranea. Dai piatti della tradizione contadina alle creazioni più innovative, i ristoratori liguri custodiscono le tradizioni culinarie, tramandano un patrimonio di sapori e conoscenze e promuovono i prodotti di qualità italiana. Sono ambasciatori di una cultura del cibo che è, insieme, arte, convivialità e accoglienza. Ogni giorno, attraverso i loro menu e il calore dell’ospitalità, raccontano l’identità di un territorio che unisce qualità, creatività e un forte legame con le proprie radici.

“Abbiamo preso spunto proprio dalle nostre tradizioni – dichiara Sergio Scibilia, direttore di Confesercenti Imperia – e programmato una serie di momenti di valorizzazione della cucina italiana, mettendo al centro la convivialità e la qualità delle produzioni locali, enfatizzando il luogo dove si consuma il cibo, dove ci si racconta e si rafforzano i legami familiari e sociali. Abbiamo creato un marchio esclusivo per i nostri operatori: ‘U DESCU’.”

“Questo è il nostro omaggio e contributo alla candidatura UNESCO: valorizzare la condivisione di un pasto, la gratificazione che va oltre il semplice nutrimento fisico e che rinforza i legami sociali e l’integrazione. ‘U DESCU’ vuole essere uno spazio – fisico e mentale – dedicato alla cura delle relazioni, dove si costruisce il racconto delle famiglie, delle tradizioni e della creatività, dei saperi diffusi, profondamente radicato nei territori e fondato sui valori che hanno reso grande l’Italia.” L’iniziativa “U DESCU” è promossa sotto la tutela e la regia scientifica del dottor Gianfranco Trapani, medico esperto in nutrizione e medicina integrata.

Il primo appuntamento si è svolto in un luogo simbolo del turismo ligure: “Il Viaggio dei Fiori” di Sanremo, gestito dalla famiglia Catto. Attorno a “U Descu” si sono riuniti dieci testimonial della vita sociale sanremese per una cena all’insegna dei prodotti DE.CO., come il Pane e i biscotti di San Romolo ancora cotti nel forno a legna, la Sardenaira, i ripieni di verdura e molte altre specialità preparate dagli chef del camping, con particolare attenzione anche alle esigenze dei celiaci.

Con “U DESCU”, Confesercenti Imperia rinnova il suo impegno per la tutela e la promozione della Cucina Italiana come patrimonio di valori, tradizioni e comunità, un simbolo riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.