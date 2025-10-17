 / Cronaca

Il movimento 'Imprese per Sanremo' organizza per giovedì prossimo la 'Passeggiata della legalità'

Il via alle 20.30 da piazza Colombo

“Da più di un anno lo ripetiamo: Sanremo non è più sicura. Negli ultimi mesi c’è stata un’escalation di criminalità senza precedenti: furti, scippi, rapine, aggressioni, risse e violenze sono ormai frequenti in una città che fino a pochi anni fa era considerata un’oasi di pace e tranquillità”. Sono le parole del movimento Imprese per Sanremo che accusa gli stessi gruppi di immigrati extracomunitari irregolari, senza fissa dimora, che delinquono e agiscono indisturbati.

Imprese per Sanremo ha invitato il Sindaco, tutta la giunta ed i consiglierei di maggioranza ed opposizione, oltre alla cittadinanza a partecipare al corteo (con successiva ‘passeggiata della sicurezza), organizzato per giovedì 23 Ottobre dalle 20.30 in piazza Colombo.

