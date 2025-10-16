Strage di Verona, Berrino (FdI): “Da Salis parole vergognose”

Dopo la tragica morte di tre carabinieri nel Veronese, avvenuta durante un’operazione di sgombero, le dichiarazioni dell’eurodeputata Ilaria Salis hanno scatenato una forte reazione nel mondo politico.

Ad intervenire con durezza è stato il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia al Senato, che ha definito le parole della Salis “vergognose” e “inaccettabili”, accusandola di aver banalizzato il sacrificio di servitori dello Stato.

“Non ci sorprende quanto dichiarato da Ilaria Salis in merito alla tragica scomparsa di tre militari dell’Arma dei Carabinieri nel Veronese. Tuttavia, è inaccettabile che una rappresentante politica, che è riuscita a sfuggire a un processo in cui si trovava imputata per lesioni aggravate, banalizzi senza alcun rispetto la tragica morte di servitori dello Stato.

Ritengo quantomeno opportuno che le parole pronunciate siano pubblicamente chiarite da lei e dal suo partito Avs, partito che ha partecipato con solerzia alle manifestazioni per chiedere la pace ma che oggi tace di fronte a tali parole. È necessario ristabilire il rispetto dovuto a chi ha dato la vita per la collettività e in questo momento il dovere delle forze politiche è doppio: esprimere rispetto verso le vittime e le loro famiglie, e tutelare il valore delle istituzioni attraverso atti di responsabilità e trasparenza”.