Nuovo ospedale di Taggia: il vice presidente della commissione sanità Ioculano chiede chiarezza su fondi e tempi del progetto

Sulla realizzazione del nuovo ospedale di Taggia torna a farsi sentire la voce di Enrico Ioculano, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Liguria, che chiede trasparenza e certezze in merito all’avanzamento del progetto e alle risorse economiche disponibili. "Sulla realizzazione del nuovo ospedale di Taggia è necessario fare piena chiarezza, sia in merito alle risorse finanziarie disponibili sia riguardo allo stato di avanzamento della progettazione" dichiara Ioculano.

Negli ultimi giorni sono emerse notizie preoccupanti relative alla possibile mancanza di fondi per l’avvio della progettazione, dopo il precedente dirottamento di risorse verso altre opere. Una situazione che, secondo il vicepresidente della Commissione Sanità, rischia di compromettere un’infrastruttura ritenuta strategica per il Ponente ligure: "Le recenti notizie relative alla mancanza di fondi per l’avvio della progettazione, dopo il precedente dirottamento di risorse verso altre opere, destano legittima preoccupazione. Si tratta di un’infrastruttura sanitaria strategica per il Ponente ligure, e per questo motivo è indispensabile garantire tempi certi e un quadro finanziario stabile per la sua realizzazione".

Per fare chiarezza, Ioculano annuncia l’intenzione di coinvolgere direttamente i soggetti istituzionalmente competenti, con l’obiettivo di ottenere un aggiornamento preciso sullo stato dell’iter: "Nei prossimi giorni – prosegue Ioculano – presenterò una richiesta di audizione dei soggetti istituzionalmente competenti, al fine di ottenere un aggiornamento puntuale sull’iter in corso, sull’origine e sulla destinazione dei fondi, nonché sui tempi previsti per le diverse fasi progettuali e realizzative. È fondamentale assicurare trasparenza e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte".

Infine, il consigliere regionale sottolinea come questa vicenda metta in evidenza una criticità più ampia, quella della pianificazione degli investimenti sanitari nella regione: "La vicenda evidenzia la necessità di una chiara definizione delle priorità di investimento nel sistema sanitario regionale, affinché territori come il Ponente ligure possano contare su strutture moderne, efficienti e adeguate ai bisogni della popolazione".

Il nuovo ospedale di Taggia, destinato a diventare un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria del Ponente, resta dunque al centro del dibattito politico regionale, tra richieste di chiarezza, necessità di fondi e l’urgenza di dare risposte concrete ai cittadini.