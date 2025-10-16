Taggia: incontro per la musica, il Maestro Vitalino Gallo ricevuto dal Sindaco Mario Conio

Il 15 ottobre si è svolto un incontro significativo per la cultura musicale del territorio tra il Maestro Vitaliano Gallo che è stato ricevuto dal Sindaco di Taggia, Mario Conio, presso la sede comunale.

L’incontro ha avuto come fulcro la promozione e la valorizzazione della scuola di musica della Banda Pasquale Anfossi, storica istituzione musicale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la formazione e la diffusione della cultura bandistica nella comunità.

Durante il colloquio, il Sindaco ha espresso parole di sincera stima nei confronti dei musicisti e degli insegnanti che, con dedizione e passione, portano avanti l’eredità musicale della Banda. Un’attenzione particolare è stata rivolta al progetto “Musica Maestro”, iniziativa che guarda al futuro con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e famiglie in un percorso educativo e artistico di qualità. Il Maestro Gallo ha illustrato le attività didattiche in corso e le prospettive di crescita della scuola, trovando nell’Amministrazione comunale un interlocutore attento e disponibile a sostenere concretamente lo sviluppo del progetto.

A nome dell’intera Banda Pasquale Anfossi, si esprime un sentito ringraziamento al Sindaco Conio e a tutta l’Amministrazione per il supporto dimostrato. È anche grazie a questo tipo di sinergie che la musica può continuare a essere un linguaggio vivo, capace di unire generazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica: sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento e musica d’insieme, un’occasione preziosa per imparare, crescere e condividere la bellezza del fare musica insieme.

Nel frattempo, si avvicinano tre importanti appuntamenti musicali da segnare in agenda: il 23 novembre alle ore 10:00 a Taggia si celebrerà Santa Cecilia, patrona della musica; il 18 dicembre alle ore 21:00, sempre a Taggia, si terrà il suggestivo Concerto delle Sequelle; infine, il 6 gennaio 2026 alle ore 15:30 ad Arma di Taggia, la Banda saluterà l’Epifania con un concerto speciale. Tre occasioni per vivere la musica dal vivo e sostenere il lavoro di una realtà che continua a far vibrare il cuore del nostro territorio.